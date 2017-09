Politiet har arrestert en mann i 20-årene for grovt tyveri, opplyser de på Twitter.

– En beboer på adressen hadde vært ute et kort øyeblikk. Da hun kom hjem så hun at døra til leiligheten var brutt opp og borte i gangen så hun en mann hun ikke hadde sett før, forteller operasjonsleder Stig Roger Olsen.

Fant bankkort

Kvinnen oppdaget deretter at leiligheten hennes var gjennomsøkt, ringte politiet og ga en detaljert beskrivelse av mannen hun hadde sett i gangen.

– Ut fra beskrivelsen fikk vi pågrepet gjerningsmannen like ute gata. Han var på tur bort fra stedet, sier Olsen.

Mannen, som er bosatt i Trondheim, hadde en rekke gjenstander på seg da han ble tatt. Ifølge politiet hadde han blant annet med seg et bankkort, som viste seg å tilhøre kvinnen som ringte politiet.

Kvinnen hadde ingen kontakt med innbruddstyven, men politiet beskriver hendelsen som spesiell.

Uklart om flere leiligheter er ranet

– Vi diskuterte det her at det er litt spesielt å gå rundt med brekkjern på høylys dag, sier Olsen. Han mener det er viktig at mannen ble arrestert så kort tid etter hendelsen, og håper det kan ha en forebyggende effekt, selv om mannen er kjent for politiet fra før.

Poiltiet foretar undersøkelser i leilighetskomplekset i ettermiddag for å se om flere leiligheter er brutt opp.

– Folk er jo på jobb, så vi skal gjennomgå bygget, sier Olsen. Mannen som er arrestert vil bli avhørt i ettermiddag.