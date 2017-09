Mann anmeldes etter utforkjøring

En mann i 20-årene er mistenkt for kjøring uten gyldig førerkort etter utforkjøringen i Selbu i 6-tida i morges. Fire personer kom seg ut av bilen selv. To barn er kjørt til legevakt for en sjekk. Forholdet vil bli anmeldt, opplyser politiet.