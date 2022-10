I uttalelsen som Reitan har lagt ut på Linkedin, skriver han at hans interesse for familieselskapet for alvor ble vekket i tenårene.

Da tok hans far, Odd Reitan, han inn som styremedlem og medeier i Reitan AS.

«Nå håper jeg på samme effekt når mine barn, Viktoria (22) og Kristoffer (24), blir styremedlemmer og medeiere i mitt personlige investeringsselskap, MVK Capital AS.»

Bosatt i Genève

Reitan skriver at de begge har vist økende interesse for virksomheten, og at han håper og tror at deres eierskap og involvering vil bidra til ytterligere engasjement.

«Vi har sammen planlagt dette generasjonsskiftet lenge, og gjennomfører nå første steg.»

Mesteparten av eierskapet overføres, mens Reitan selv beholder kontrollen. Sønnen og dattera involveres gjennom styreplass, eierskap og rett til utbytte.

Begge de nye medeierne er bosatt i Genève.

«Jeg har ingen planer om å flytte til utlandet. Det har heller ikke min far eller Ole Robert. Reitan er og forblir et norsk selskap, med hovedkontor på Lade Gaard i Trondheim», avslutter han.

Mange milliarder

Det var Finansavisen som først skrev om saken.

De viser til at Kapital anslo Reitan-formuen til hele 64 milliarder kroner da oversikten over Norges 400 rikeste ble publisert.

Brødrene Ole Robert og Magnus Reitan eier 33,33 prosent hver av Reitan-konsernet. Den siste tredelen eier faren.

Ifølge Finansavisen er det derfor snakk om over 20 milliarder som nå flyttes til Sveits.