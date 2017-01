Mæland avviser Rema-boikott

Næringsminister Monica Mæland (H) vurderer å endre konkurranseloven, men vil ikke ta initiativ til forbrukerboikott av Rema 1000. – Mitt poeng har vært at vi har for liten konkurranse i markedet, og at vi ønsker å øke konkurransen, sier hun til NTB.