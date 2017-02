Her må de rydde planker i flere timer utover natta

– Det er en ganske stor og komplisert jobb, så vi blir nok holdende på utover natta, sier Jo Roger Blengsli i Blengsli bilbering.

De har fått jobben med å berge vogntoget som kjørte utfor fylkesvei 17 i Igdalen i Overhalla mandag formiddag.

Vogntoget var fylt med materiale, som nå ligger spredd utover grøfta.

– Vi skal få stenge veien klokken 22, og så får vi holde på så lenge vi trenger, sier Blengsli.

Lettere skadd

Sjåføren ble lettere skadd, opplyser Bård Krogstad, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt. Foto: Kristin Haug / NRK

Politiet meldte om utforkjøringa klokken 11.05 mandag formiddag. Sjåføren kom seg selv ut av kjøretøyet.

– Sjåføren ble sendt til legevakta i Namsos. Han er lettere skadd, opplyser operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Bård Krogstad.

Utforkjøringa skjedde i ei 60-sone på fylkesvei 17 i Igdalen i Overhalla.

– Vi vet ikke årsaken til ulykka ennå. Det må etterforskes og sjåføren må avhøres, sier Krogstad.

Ikke til hinder nå

NRK Trafikk opplyser at vogntoget ikke er til hinder nå, og at omkjøring vil bli skiltet via fylkesvei 401 om Vibstad på sørsiden av Namsen.

– Berginga vil nok ta en del timer. Det er mye materiale som skal ryddes før kjøretøyet kan tas opp, sier Krogstad.

– Men det skal være greit med omkjøring, så vi forventer ingen trafikale problemer.