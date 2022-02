Anne Elisabeth Brekkvassmo er egentlig glad i vinter og snø, men nå er hun lei.

– Jeg jobber ved Frivillighetssentralen på Brekkvasselv, og her er det nesten to meter snø utenfor husveggen. Det ene vinduet er helt dekket av snø, og snømassene presser mot veggen. Det blir lite dagslys her inne, så nå må vi ut og måke for hånd, sier hun til NRK.

Vinduene inne i butikken til Frivillighetssentralen på Brekkvasselv i Namsskogan er helt dekket av snø. Foto: Anne Brekkvassmo

Tror snørekorden blir slått

Hun husker snøvinteren på Brekkvasselv helt nord i Trøndelag i 1976, men nå er hun redd rekorden fra den vinteren blir slått.

– Ja, for den mest snørike perioden ligger foran oss. Det kommer vanligvis mye mer snø i mars og april. Huff og huff. Jeg håper bare det ikke kommer så mye som det bruker å gjøre. Dette blir jo nesten utrivelig, sier hun.

Mange steder i Norge har det kommet uvanlig mye snø så langt i vinter. Særlig etter jul har det falt ned mye hvit nedbør fra himmelen. På den offisielle målestasjonen ved kommunesenteret Namsskogan, ble det søndag målt 102 cm med snø på flat mark.

Store snømengder ligger både på hustak og gårdsplasser i Namsskogan denne vinteren. Foto: Anne Brekkvassmo

Kanskje snøfritt i juni

Helt nord i Trøndelag har nesten all nedbøren i vinter kommet som snø. Dermed går det mot en rekordvinter flere steder.

– Min 87 år gamle far fører dagbok, og har god kontroll på hvor mye snø vi har hatt. Han kan ikke huske noe lignende som det vi har fått denne vinteren. I nabokommunen Røyrvik har de noe de kaller «Bærflækkdagan» i juni. Nå tror jeg jaggu snøen blir liggende til sommeren her i bygda også, sier hun.

– Du føler deg nesten innestengt med så mye snø, mener Anne Brekkvassmo. Hun har ikke opplevd makan til snøvinter siden midt på 1970-tallet. Foto: Anne Brekkvassmo

Over tre meter snø på Folgefonna

Meteorologisk institutt måler snødybdene mange steder i Norge. Fra høyfjellet, og ned i fjæra. Akkurat nå er det mest snø på målestasjonen ved Folgefonna skisenter i Ullensvang kommune i Vestland fylke. Her ble det søndag målt 351 cm med snø, oppe på 1212 meter over havet.

På fjellet Mannen i Rauma kommune ligger det 327 cm med snø, og det er oppe på 1294 meter over havet. I Innlandet er det mest snø på stasjonen ved riksveg 15 i Breidalen i Skjåk kommune på 930 meter. Her ligger det 303 cm med snø.

I Oslo ligger det 49 cm med snø på målestasjonen på Bjørnholt, mens i Viken topper Hol snøstatistikken med 103 cm.

Ba folk hjelpe til med å måke

Også lenger nord i Norge har det kommet mye snø i vinter. I Harstad slet hjemmetjenesten i januar med å gi pasienter nødvendig helsehjelp på grunn av svært store snømengder. Da fridde kommunen til ungdommene og pårørende i byen for å få unna all snøen.

– Vi har store utfordringer med å nå frem til pasientene og gi nødvendig helsehjelp til rett tid. Det er mange hensyn som skal tas, og medisiner som skal gis til rett tid, sa helsefagarbeider Silje Bårdsen til NRK.

Så til slutt et gløtt framover på værkartet. For Brekkvasselv og Namsskogan er det ventet en god del snø i løpet av uka og inn i neste uke. Det ligger dermed an til nye snørekorder nord i Trøndelag denne vinteren.