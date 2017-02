Selskapet administrerer i dag kollektivtrafikken i Sør-Trøndelag, og innrømmer at de har utfordringer i trondheimsregionen.

Alle skal få plass

Spesielt med at ikke alle får plass på bussene i rushtida.

– Vi vil sikre at folk kommer seg med på bussene når de skal hjem fra jobb. Det hender ofte at bussene er fulle og folk blir forbikjørt. Nå lover vi at det ikke skal skje framover, sier Janne Sollie.

Dette gjelder også elever på videregående skoler som for eksempel Charlottenlund og Byåsen hvor enkelte elever blir forbikjørt og ikke rekker skolen.

Samtidig vil AtB også ta ansvaret for kollektivtrafikken i hele Trøndelag etter fylkessammenslåingen.

– Hele Trøndelag

– Vi ønsker et kollektivtilbud for alle og dekke hele Trøndelag. Alt fra busstilbud i by, til ferjer, hurtigbåter og bestillingstransport, sier styreleder Per Axel Koch i AtB til NRK.

Utfordringen er å balansere satsingen i og rundt storbyen Trondheim opp mot tilbudet i distriktene.

– De store endringene kommer etter fylkessammenslåingen i 2019. Da får vi nye kontrakter, nettverk og superbuss. Disse vil gå helt fram til 2029, sier AtB-direktør Janne Sollie.

– Vi får nok noen utfordringer knyttet til å få til like systemer. Det er jo i aksen Orkanger-Steinkjer det bor mest folk, og det er her veldig mange pendler til og fra arbeid. Spørsmålet er hvordan vi skal balansere dette i forhold til trafikken i distriktene, sier Sollie.