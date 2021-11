Unikt miljøprosjekt: Tilbyr kommunale leiebiler til innbyggerne

Bedre miljø og redusert bilbruk i sentrum. Det er noe av det de ønsker å oppnå ved å tilby folk å leie flere av kommunens biler.

Ilya Sæmædzija er ikke fremmed for tanken om å leie en kommunal bil.

– Ja, når vi kal på hytta kan det være aktuelt. Jeg har en elbil, og er usikker på lademulighetene. Men i det daglige må jeg ha egen bil. Blant annet til kjøring til og fra barnehage, sier han til NRK.

– Det er kjempebra at vi finner muligheter til å utnytte de ressursene som er tilgjengelig. Dette gagner både kommunen, ansatte og andre i Trondheim, sier hovedtillitsvalgt Finn Børge Dalen i Fagforbundet i Trondheim kommune.

Han mener det for enkelte også kan være for tøft økonomisk å eie sin egen bil. Da kan denne leieordningen passe perfekt,

GLAD FOR TILBUDET: Fagforbundet støtter ideen om å dele på kommunale biler. – Dette er positivt for alle sammen, mener Finn Børge Dalen. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

God miljøsak

Kommunen ser også dette som en god miljøsak i tida framover.

– Vi legger til rette for at de ansatte får teste ut denne ordningen og gjøre seg kjent med den. Vi ønsker jo færre biler i Trondheim, men samtidig skal jo folk få dekket de behovene de har, sier næringsrådgiver Tom Jensen fra Trondheim kommune.

Han understreker at dette også har en økonomisk side som er gunstig for kommunen.

– For vår del har dette en økonomisk gevinst. Vi deler kostnaden på bilen med flere, vi får en moderne bilpark og arealutnyttelse blir bedre. Dette er en bærekraftig løsning, sier han.

Mer bærekraftig løsning

Firmaet Bertel O. Steen leier ut bilene og er glad for det nye tiltaket.

– Vi ønsker jo å være en del av utviklingen og ser på dette som en mer bærekraftig løsning for klimaet. Bor du i sentrum er det jo nærmest umulig å ha to biler på grunn av få parkeringsplasser. Da kan dette med at flere bruker samme bil være en god løsning, mener teknisk ansvarlig, Are Hjelt.

Kommunen leier bilene på dagtid og andre kan leie den samme bilen på kveldstid og i helgene.

– Dermed blir den samme bilen brukt av flere. Vi trenger heller ikke bygge flere parkeringsplasser, mener han.

BÆREKRAFTIG: Bilutleier Are Hjelt i firmaet Bertel O. Steen mener utleie av kommunale biler er en bærekraftig løsning som er bra for miljøet. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Finn Børge Dalen fra Fagforbundet mener dette er veien å gå for å bedre klimaet i Trondheim.

– Dette er en god ordning for klima og miljø. Selv vil jeg leie en bil når jeg har behov for det og oppfordrer alle andre i byen til å gjøre det samme, sier han til NRK.

Mener tanken er god

Folk i Trondheim er foreløpig ikke kjent med muligheten for å leie bil av kommunen. Men de mener tanken er god.

– Nei, jeg har ikke hørt om tilbudet. Men jeg bor jo midt i byen, og det er sikkert smartere å leie seg en bil enn å kjøpe en, sier Oda Bjørnerud til NRK.

Helst egen bil

Men Hallgeir Nyborg vil helst ha sin egen bil.

– Å leie synes jeg blir vanskelig. Jeg bruker bil til jobben, og privat blir det også mye kjøring. Dessuten er det dårlig med kollektivtilbud der jeg bor, så jeg må ha egen bil, mener Nyborg.

Jan Taraldsen har hørt om tilbudet.

– Men det er ikke noe for oss. Jeg bruker bil daglig, både på jobb og til hytta. Så for oss er det ikke aktuelt å skulle leie en bil, sier Taraldsen.

Ingrid Sylte har egen bil og har ikke behov for å leie.

– Nei, jeg har jo tenkt litt på det, men jeg har bruk for bil stort sett hver dag. Men har du ikke råd til egen bil kan det jo være smart, mener hun.