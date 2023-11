Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Lastebilsjåfører er frustrerte over dårlige hygieniske forhold på toaletter langs veiene, med avføring funnet på seter og vegger.

Sjåfør Kjell Trana beskriver forholdene som "horribelt" og uttrykker bekymring for smittefare, spesielt i ferier når mange bruker rasteplassene.

Olav Trana, som driver en døgnhvileplass for langtransportsjåfører, rapporterer om økt tilgrising etter pandemien og helsefarlige forhold.

Statens vegvesen er kjent med problemet og har daglig renhold av toalettene, men opplever fortsatt tilgrising. De kjørte en kampanje sommeren 2022 for å vise folk hvordan man bruker toalettet.

Vegvesenet har ingen planer om å stenge toalettene, men vurderer nye kampanjer og økt renhold dersom tilgrisingen fortsetter.

Lastebilsjåfør Trana foreslår strengere kontroll ved toalettene, inkludert et kortsystem eller telefonnummer for åpning av dørene. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Forestill deg dette.

Du sitter i bilen og kjenner at du må på do. Men fortsatt er det flere kilometer igjen til nærmeste toalett.

Når du omsider kommer til en rasteplass, kommer du deg ut av bilen og gjør du den litt rare gangen man kan få når man kniper igjen, og åpner døra inn til doen.

Der blir du møtt av en do med avføring på setet. Fristende å sette seg ned?

– Når de driver og driter opp etter veggene, driter i vasken, driter på gulvet og på doen. Jeg vil ikke si du er syk en gang. Det er noe formidabelt snurra oppi øveretasjen, sier Kjell Trana.

Han har kjørt lastebil i mange år og sett det meste. Han er særdeles oppgitt over en del av toalettene han må bruke gjennom jobben.

– Det er noe av dette som rett og slett er horribelt, sier han.

Når naturen kaller er det lite trivelig å bli møtt med et tilgriset toalett. Foto: Kjall Trana

– Smittefare

Lastebilsjåføren sier det er i ferier det er verst. Da er det mange som bruker rasteplassene og flere som ikke bryr seg hvordan det ser ut etter dem.

– Nå må det bli slutt på dette. Vi er tross alt helsikes mange sjåfører som drar land og strand rundt, hele året. Vi serverer distriktene og dette er takken, sier han oppgitt.

Trana er redd de skitne toalettene kan bidra til at sykdommer sprer seg. Trana kjører blant annet en del gris fra Steinkjer og nordover.

– Jeg går sammen med grisen og skyver og lemper på den for å få den til å henge der den skal i bilen. Så må jeg på do i Saltdalen, doen er stengt og jeg må til skog. Der er det ingen vask. Når jeg kommer til Tromsø må jeg skyve ut grisen igjen, sier Trana.

Elektriker fikk arbeidsnekt

Like nord for Steinkjer på E6 ligger Snåsakroa. Der finner langtransportsjåførene en av landets døgnhvileplasser.

Olav Trana driver Snåsakroa. Han er godt kjent med at folk griser til toalettene de tilbyr reisende langs veien. Foto: Tariq Alisubh / NRK

Der er det både en dusj og et toalett sjåførene kan bruke mens de hviler.

– Etter pandemien ble det en helt annen hverdag med mye mer gris igjen. Folk tror vi er skogen og da kan du tenke deg hvordan det blir rundt grøntarealene, sier Olav Trana, som driver Snåsakroa.

Han er broren til Kjell og sier det er spesielt ille når turistene kommer.

– Vi har hatt problemer med å slå plena fordi det ligger så mye i den. Det er direkte helsefarlig, sier han.

Han husker spesielt en episode da det skulle komme noen og sette opp ladestasjoner ved kroa.

– Da var det så ille at sjefen for elektrikerselskapet nekta sine ansatte å jobbe bak der, sier Trana.

Mange velger å heller tømme blæra bak husvegger, i brøytekanter eller i grøftekantene i stede for å bruke toalettene på rasteplassene. Foto: Kjell Trana

Kjører kampanjer

Statens vegvesen er kjent med problemet.

De har daglig renhold av alle toalettene de har langs veiene på rasteplassene, men opplever likevel å komme til tilgrisede toaletter.

Sommeren 2022 kjørte de derfor en kampanje der de viser folk hvordan man går på do.

– Vi så en bedring på våre vegtoalett etter at vi hengte opp plakatene. På utsiden har det ikke blitt verken bedre eller verre, sier byggeleder Torunn Haugen Sandvik i Statens vegvesen.

Disse plakatene hengte Statens vegvesen opp på toaletter langs veiene i et forsøk på å få det renere. Foto: Statens vegvesen

Ifølge henne er det spesielt ved rasteplasser og lommer der det ikke er toaletter de sliter med tilgrising.

– Der hiver mange fra seg søppel, flasker med urin og lignende, sier hun.

Vegvesenet har ingen planer om å stenge ned toaletter som følge av problemet. Men dersom tilgrisinga fortsetter kan det bli aktuelt med nye kampanjer og øke renholdet.

– Dette tilbudet er noe vi anser om et viktig servicetilbud for trafikantene langs vårt vegnett, slik at det vil prioriteres å holde toalettene åpen, sier Sandvik.

Ønsker adgangskontroll

Lastebilsjåføren ønsker seg strengere kontroll ved en del av toalettene. Han er villig til å betale for at ting blir bedre for han og kollegene.

– Det må gå an å bruke et kortsystem eller hatt et telefonnummer man kunne ringt til for å få åpna døra. Da ville man tatt rotta på noe av problemet på en enkel måte, sier Trana

Dette er løsninger som er prøvd på rasteplasser langs E6, E8 og E10 i Troms og Finnmark.

Der måtte langtransportsjåfører ha et kort for å låse opp døra.

– Hensikten med dette er nok ikke å loggføre hvem som tar seg inn i bygningen, men skal appellere til vedkommende om at hen har identifisert seg ved å benytte kortet for å komme inn, sier Sandvik.

Dette er løsninger som koster og som det i dag ikke er planer om å innføre i Midt-Norge.

– Å ta seg betalt er ikke en aktuell løsning nå, sier Sandvik.