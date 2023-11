Kvinnelege yrkessjåførar i knipe: Må halde seg eller springe til grøfta

– Statens vegvesen har ansvar for etablering, drift og vedlikehold av rasteplasser med tilhørende toalettanlegg lokalisert langs riks- og europavegnettet i landet, og våre svar/kommentarer nedenfor omhandler således bare om dette vegnettet. For tilsvarende anlegg langs fylkesveger er dette et ansvar som påhviler den enkelte fylkeskommune.

– Hvordan er situasjonen med raste- og døgnhvileplasser rundt om i Norge?

– Det er oversikt over døgnhvileplasser på nettsiden Døgnhvileplasser | Statens vegvesen. Oversikten viser 55 døgnhvileplasser langs riksvei. I tillegg har noen private aktører andre lignende tilbud for tungbilførere. Det er om lag 450 rasteplasser langs riksveinettet. De fleste kan betegnes «øvrige» rasteplasser, med forskjeller i standard, utstyrsnivå og avstand mellom rasteplassene. Vi vil snart ha oversikt over hvor mange (flere enn 50) som tilfredsstiller det vi regner en hovedrasteplass. Flertallet av disse er tilgjengelige for store kjøretøy. Oversikt over rasteplassene og informasjon om de har toalett, finnes på Vegvesen trafikk ved å velge rasteplasser under kartinnhold.

– Stemmer det at det er omtrent 700 rasteplasser, at ikke alle har toalett og at over halvparten stenges om vinteren?

– Det er om lag 450 rasteplasser langs riksveinettet, og vi er i ferd med å kvalitetssikre informasjonen om disse. Omtrent 700 rasteplasser er et tall som henger igjen fra arbeidet med ny strategi for rasteplasser i 2019. Det har vært en gjennomgang av riksveirutene der flere lommer langs veien er endret fra rasteplass til stopplomme, mer i samsvar med utformingen på stedet.

– Ikke alle rasteplasser har toalett. En del rasteplasser er åpne hele året. Noen rasteplasser er vinterstengte. Andre steder blir kjørearealet brøytet, slik at man kan stoppe og ta en pause, selv om servicebygget med toalett er stengt. Når toaletter stenges i vinterhalvåret, så er dette av hensyn til sanitærforholdene. Dette er steder der det ikke er aktuelt med kommunalt vann og avløp, men som likevel gir et viktig tilbud til trafikantene i sommerhalvåret.

– På steder hvor vann- og strømforsyning har vært en utfordring, har Statens vegvesen de senere årene etablert flere sanitæranlegg med alternative energikilder samt vannforsyning. Erfaringene med disse har så langt vært positive, og det er for tiden flere slike under etablering på rasteplasser langs riksvegnettet i landet.

– Hvilken kommentar har dere til at Yrkestrafikkforbundet mener at det er for enkelt for vegvesenet å stenge toaletter?

– Rasteplasser er et tiltak for trafikksikkerheten. Sammen med andre sideanlegg til riksveien, skal det med jevne mellomrom finnes muligheter for å svinge av veien og ta en pause. Noen rasteplasser er også anlagt der turister allikevel stanser langs veien. En del rasteplasser ligger slik til at det er lite aktuelt med kommunalt vann og avløp. Det vil være vanskelig å få til tilfredsstillende sanitære forhold på disse stedene om vinteren, når vanntilførselen fryser. Vi arbeider i tråd med strategi for rasteplasser , med mål om 150 hovedrasteplasser langs riksveiene, med om lag 1 times kjøring mellom disse.

– Mener Statens vegvesen at det er akseptabelt at sjåfører av begge kjønn må gjøre fra seg langs vegkanten i arbeidstida?

– Det vil nok vanskelig la seg gjøre å skulle etablere toalettanlegg med en avstand mellom seg som imøtekommer ethvert påtrengende tilfelle som de vegfarende måtte oppleve. Også toalettbesøk må nok den enkelte planlegge så langt dette lar seg gjøre. Så langt ser vi heldigvis svært få tilfeller av at trengende har måttet gjøre sitt fornødende i omkringliggende natur til våre rasteplasser eller langs vegkanten.

– Hvilket ansvar har Statens vegvesen?

– Se over. Ellers har Statens vegvesen stor respekt for den viktige jobben transportbransjen utfører og setter pris på tilbakemeldinger knyttet til hvordan vi på best mulig måte kan legge til rette for at ansatte i næringen får utført sine oppdrag. Drift og vedlikehold av rasteplasser, døgnhvileplasser og toalettanlegg langs landets riksveger har hatt, og vil også i fremtiden ha stort fokus i Statens vegvesen.

– Gjøres det noe/hva gjøres med situasjonen fra deres side?

– Statens vegvesen oppgraderer rasteplasser årlig. Så langt i 2023 er minst fem rasteplasser oppgradert med nye servicebygg. Våre driftsentreprenører gjør også daglig en stor og viktig jobb med renhold av våre plasser, både renhold av toaletter, servicebygg og uteområder. Når de en sjelden gang opplever at noen har gjort sitt fornødende i vegkanten eller i omkringliggende natur til våre rasteplasser, eller tilgriset på annen måte, rydder de også opp i dette.