«God natt lille jente, i ditt slott i en sky. Hvor regnbuer, enhjørninger og rare skapninger kan fly»

Slik foreslår den kunstige intelligensen GPT-3 at barneboken til ei fem år gammel jente bør begynne.

– Tanken kom egentlig tidligere i høst da man begynte å få muligheten til å lage forskjellige bilder ved hjelp av AI (kunstig intelligens), forteller Magnus Sæternes Lian.

Sammen med datteren har han laga boka «Det Magiske Slottet i Skyene». Eller – han har egentlig ikke laga noe som helst. For alt i boka skapt av kunstig intelligens.

Både tekst og bilde i denne boka er laga av AI. Alt er laga av kunstig intelligens som ligger åpent tilgjengelig på internett. Men bildene måtte finpusses litt i Photoshop etterpå. Foto: GPT-3 og MidJourney

– Enkelt

Magnus Sæternes Lian jobber som teknolog og er veldig interessert i ny teknologi. Det har derfor vært et artig lite prosjekt å lage bok sammen med datteren. Foto: Privat

Lian jobber som teknolog og er over snittet interessert i ny teknologi. Derfor har han og datteren i høst lekt en del med verktøyet MidJourney.

I programmet kan man skrive inn en beskrivelse av hva man ønsker et bilde av, så lager den kunstige intelligensen et unikt bilde basert på dette.

I høst kom det også en tekstgenerator, GPT-3, som bruker kunstig intelligens til å lage ferdige tekster basert på det folk ønsker seg.

Da var brikkene kommet på plass for at Lian og datteren kunne prøve seg på et lite bokprosjekt.

Sammen med datteren ble de enige om hva boka skulle handle om.

– Vi skrev rett inn at vi ønska en historie som skulle inneholde magiske drager og enhjørninger som skal til månen i teselskap. Etter at vi hadde skrevet inn dette så kom egentlig hele teksten til boka fra den, sier Lian.

Teksten som den ene kunstige intelligens hadde skapt ble lagt inn i bildegeneratoren som så laget bilder basert på denne teksten.

Snipp, snapp, snute så var boka ute.

– Jeg skrev spesifikt hvilken stilretning vi ville ha sånn at det ble den barnslige barnebok-inspirert stilen med litt drømmende bilder, sier Lian.

Han understreker likevel at han ikke har noen kunstnerisk erfaring.

– Jeg tror de fleste som kjenner verktøyene, og som har litt fantasi, kunne gjort dette på en kveld. Det er det som er litt skummelt også, sier Lian.

Han tror ikke det tok mer enn et par timer å lage boka.

Frykter ikke for jobben

Forfatter Anne B. Ragde mener det lages fryktelig mye dårlig litteratur for barn. Hun tror den kunstige intelligens kan utkonkurrere de som lager disse bøkene. Foto: Vigdsi Wågø-Wares / nrk

Forfatter Anne B. Ragde har skrevet flere barnebøker i løpet av karrieren. Men selv om datamaskiner nå kan lage bøker, så tror hun ikke at hun blir arbeidsledig riktig enda.

– Nei, jeg tror ikke det nei. Jeg tror ikke en roman kan lages av kunstig intelligens, sier Ragde.

Men at kunstig intelligens kan utkonkurrere en del forfattere – det tror hun faktisk.

– Det kommer ut så besatt mange barnebøker som du aldri hører om en gang. Og mange av dem er veldig, veldig dårlig. Dårlig skrevet, dårlig språk, dårlig konsept og dårlig slutt. Så ei kunstig bok kan godt konkurrere med mange barnebøker, dessverre, sier hun.

Forlaget Cappelen Damm er Norges største forlag.

Forlagssjef Ragnfrid Trohaug har ansvar for barne- og ungdomslitteraturen der.

Hun synes det er spennende å høre at en bok er laga av datamaskiner.

– Kan ny teknologi overgå kunstneren? Det er et veldig spennende spørsmål, sier hun.

Forlagssjef i Cappelen Damm, Ragnfrid Trohaug, er nysgjerrig på hva teknologien kan gjøre for litteraturen. Foto: Ann-Iren Finstad / NRK

Forlagssjefen er likevel skeptisk til at datamaskiner kan skape bedre historier enn mennesker. I alle fall i dag.

– Vi som lever av historiefortelling er opptatt av å få fram gode og unike historier. Per i da så er det kun levende mennesker som kan gjøre akkurat det, sier Trohaug.

Hun er likevel ikke avvisende til at man en gang i framtida kan få gode bøker laget av maskiner.

– Jeg er avventende nysgjerrig. Det er både skummelt og spennende å tenke seg at ei fortelling kan gjøres på nye måter, sier hun.