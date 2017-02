Kvinne fikk brødkniv i støtfangeren da hun kjørte på E6

En kvinnelig sjåfør fikk mandag ettermiddag en brødkniv i støtfangeren på bilen sin mens hun var ute og kjørte på E6 i Verdal.

Det opplyser operasjonsleder Dag Hjulstad i Nord-Trøndelag politidistrikt.

– Hun registrerte at noe kom flyvende i lufta, men tenkte ikke noe mer over det. Da hun kom hjem, så hun at det stod en kniv i støtfangeren. Den står fast rett under lykta, sier Hjulstad.

– Det ser ut som en brødkniv uten skaft, sier han.

Politiet vet ikke hvordan kniven havnet i støtfangeren.

– Om den har ligget på veien, eller om den ble kastet ut fra møtende bil, er foreløpig ikke kjent. Vi ønsker tips hvis noen vet eller har sett noe, sier Hjulstad.

Politiet kan nås på telefon 02800.