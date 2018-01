Krever millionerstatning ni år etter raset

Den 13. mars for snart ni år siden forsvant ti bygninger i det store kvikkleireraset i Kattmarka utenfor Namsos. Bredden på raset var cirka 100 meter, og rasgropa var cirka 300 meter lang.

Nedsatt arbeidsevne

Ingen personer omkom eller ble fysisk skadd. Men et spedbarn ble noe nedkjølt og ti personer måtte hentes ut av skredmassene med helikopter.

Namdalingen som nå er i 30-årene ble rammet av raset, og har fått konstatert nedsatt arbeidsevne som følge av det han opplevde den gangen i 2009.

Har fått noe erstatning

Bjørn Pedersen Brauti er advokat for mannen som nå går til rettssak mot stat og kommune etter raset i Namsos. Foto: Kari Sørnø / NRK

– Han har fått innvilget menerstatning som følge av skadene han har fått, men han har ikke fått erstatning for utgifter og for tap av framtidige arbeidsinntekter, sier mannens advokat Bjørn Pedersen Brauti til NRK.

Brauti understreker at stat og kommune har erkjent ansvar for raset og skaden som sådan, men partene er ikke enige når det gjelder mannens inntekts- og utgiftstap.

Nå krever han altså inntil 6,3 millioner kroner i erstatning.

Ingen kommentar

Verken staten eller Namsos kommune som er saksøkt av mannen, har ønsket å kommentere saken som vil gå for Namdal tingrett senere i år.

– Når det gjelder saken som sådan har jeg ingen kommentarer utover at partene har et ulikt syn på saken og at tingretten derfor må ta stilling til saksøkerens krav, skriver regjeringsadvokat Anders Blakstvedt i en e-post til NRK.