Slik ser det ut snart ti år etter raset: Hytteeier nekter å rydde i Kattmarka

Namsos kommune har pålagt mannen både tvangsmulkt og dagbøter fordi huset ikke er fjernet og eiendommen ryddet, men han nekter å betale. Derfor går han nå til rettssak mot kommunen. En rettssak som gikk for i Namdal tingrett torsdag.

Rasområdet i Kattmarka slik det ser ut i dag. Foto: Tariq Alisubh / NRK

På grunn av konflikten rundt oppryddingen, er det fortsatt ikke ordnet opp i området, snart ti år etter raset.

Alle andre har ryddet

Kommunens advokat Ivar Hustad mener mannen må betale for oppryddingen etter raset. Foto: Mette Moslet Kjesbu / NRK

– Det er veldig synd fordi både kommunen og allmennheten ønsker å få ryddet rasområdet, sier Namsos kommunes advokat Ivar Hustad.

Det var den 13. mars 2009 raset gikk i Kattmarka, og flere bygninger ble ødelagt. Stort sett alle disse bygningene er fjernet, og alle de berørte har fått utbetalt forsikringspenger.

Namsos-mannen er nå den eneste som ikke har akseptert pålegget om å rydde på det som var hans feriested fram til 2009. Han mener raset flyttet på fritidshuset slik at det ikke lenger står på eiendommen hans.

– Derfor kan ikke Namsos kommune kreve at det er hans ansvar å få ryddet, forklarte hans advokat, Roald Helberg, i retten.

– Dessuten var jo kommunen ansvarlig for at raset gikk, sier advokaten.

En million i dagbøter

Namsos kommune har gitt mannen dagbøter på 1200 kroner siden 1. februar 2016. I løpet av to og et halvt år er dette blitt et betydelig beløp på rundt en million kroner.

– Jeg vil ikke kommentere beløpene, og understreker at kommunen ikke vil kreve inn pengene. Målet vårt er at det blir ryddet i området, sier kommunens advokat, Ivar Hustad.

Hustad understreker at mange allerede har fått utbetalt erstatning for å rydde etter raset. Men det gjelder ikke mannen som nå går til rettssak.

Ivar Hustad forteller også at kommunen ikke vil rydde på annenmanns eiendom.

– Han har også fått avslag på sin klage hos fylkesmannen, opplyser Hustad.

Rettssaken ble avslutet torsdag ettermiddag.