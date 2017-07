Krever at politiet kommer raskere fram

Det kom fram da Senterpartiet startet sin valgkamp i Nord-Trøndelag i helga.

– Endre retning

– Vi er ikke glade i reformen. Men vi vil jobbe for å styrke enkelte områder og på den måten endre retning, sier Marit Arnstad til Namdalsavisa. Hun er partiets førstekandidat i Nord-Trøndelag.

Fredag ble en politipatrulje fra Kolvereid dirigert mot Røyrvik etter ei motorsykkelulykke, men oppdraget ble avbrutt da politiet ikke prioriterte å kjøre to timer og 40 minutter til ulykken, skriver Namdalsavisa.

– Når målet i 2019

Brannvesenet måtte da sikre stedet og ta bilder for politiet.

– Når politioppgaver oftere og oftere må utføres av lokale brannfolk, truer det også det frivillige brannvesenet, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til avisa.

Partiet mener det må lages en forpliktende plan for hvordan de skal innfri målet om to polititjenestemenn per 1000 innbyggere. Senterpartiet åpner også for å flytte politifolk fra sentrale strøk ut i distriktene.

Justisminister Per Willy Amundsen (Frp) sier det skal bli flere patruljer og raskere responstid, og at de vil nå målet om to politifolk per 1000 innbyggere allerede i 2019.