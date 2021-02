Hvor mange er blitt koronasmittet på treningssenter?

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Forrige uke stengte treningssentrene i Trondheim for første gang siden i sommer. Tirsdag skal formannskapet bestemme om de skal åpnes igjen, slik kommunedirektøren nå anbefaler.

Før stengingen forrige uke var det noen tilfeller av at treningssentre hadde besøk av personer som senere fikk påvist korona.

I midten av januar var én person innom to treningssentre i byen før covid-19-test viste positivt resultat. Kort tid etter var en annen på et treningssenter fire dager på rad, for så å få påvist viruset.

Men hvor mange har disse to, og de andre som har vært på trening med korona, egentlig smittet under økten?

Smittet fordi de trente sammen

Siden 1. november har snaut 1500 personer testet positivt på koronaviruset i Trondheim.

39 av disse er sannsynligvis blitt smittet på trening, opplyser kommuneoverlege Tove Røsstad i Trondheim til NRK. Det tilsvarer 2,6 prosent.

De fleste skal imidlertid ha vært venner som trente sammen.

– Ut fra det jeg får opplyst, er de i stor grad kjente for hverandre og har sannsynligvis derfor ikke holdt særlig avstand til hverandre, sier Røsstad.

Hun sammenligner det med å være på spisested sammen.

– Men på trening vil du naturlig bevege deg mer rundt. Det øker risikoen for smittespredning, sier Røsstad.

Vil åpne treningssentrene i Trondheim

I Oslo har treningssentrene stått tomme siden november. Bergen stengte for en uke siden.

NRK har ikke lyktes i å få tall på hvor mange som skal ha blitt smittet på treningssentre i Oslo.

I Bergen får vi opplyst at det totalt 22 smittede på treningsssentre i byen fra og med uke 44 i fjor til nå. Smittevernoverlege Frank van Betten i Bergen understreker at det er viktig å ta høyde for hvorvidt treningssentre har vært åpne/stengt i perioden fra uke 44 og frem til dagens dato.

I Trondheim har det vært svært lite smitte den siste tiden. Årsaken til at treningssentrene likevel stengte, er utbrudd av de engelske og sørafrikanske virusvariantene.

Kommunedirektør Morten Wolden anbefalte også full skjenkestopp i forrige uke, men det sa formannskapet nei til. De vedtok skjenkestopp fra klokken 22.

Mandag ettermiddag la Wolden altså frem en ny anbefaling, som formannskapet i Trondheim skal behandle tirsdag klokken 9.

– Trening er ikke en sosial arena

Medie- og kommunikasjonsansvarlig i treningssenterkjeden 3T i Trondheim, Monica Berg Stothard, mener det faglige grunnlaget for stenging var for tynt da formannskapet valgte å stenge i forrige uke.

Hun mener de nasjonale anbefalingene som kommunen støtter seg på ikke har endret seg stort siden mars 2020, da vi visste lite om viruset. I tillegg mener hun det er feil å se på trening som en sosial arena.

– Trening er ikke en sosial arena. Det er det ikke grunnlag for å si med det smittevernet vi har i dag, med to meters avstand, vakter og renhold, sier Stothard.

– Kommunen viser til at folk er smittet av noen de kjenner på trening. Hva sier du til det?

– Selvsagt er det vanskeligere å holde avstand når venner skal trene sammen. Det er derfor vi har vakter. Hos oss må alle holde to meters avstand – selv om de er gift med hverandre.

KRYSSER FINGRENE FOR ÅPNING: 3Ts 12 treningssentre i Trondheim har vært stengt siden onsdag kveld 10. februar. Monica Berg Stothard er glad for at det kanskje går mot åpning igjen nå. Foto: 3T

Varaordfører i Trondheim, Mona Berger, sier beslutningen om å stenge treningssentrene kom på bakgrunn av at det var påvist smitte tidligere og på anbefaling fra de smittevernfaglige i kommunen.

– Forslaget til innstramminger kom imidlertid svært kort tid før avgjørelsen skulle tas så dette var ikke enkelt og det er en mulighet for at det var ei forhasta beslutning. Det vil uansett være sånn framover at hensynet til belastninga på psykisk helse for befolkninga må veie svært tungt ved forslag til innstramminger. Vi står midt i ei psykisk helsekrise og vi er derfor svært glad for at smittesporerne i kommunen har gjort en så god jobb at vi nå kan lette på flere tiltak allerede i morra, deriblant at vi kan åpne treningssentrene igjen, sier Berger.

Vil at Norge skal se til Trondheim

Desember var den verste koronamåneden i Trondheim, med totalt 845 smittede. Likevel fikk treningssentrene i byen holde åpent.

– Og det gikk bra. Erfaringene våre vil vi nå at hele landet skal dra nytte av, sier Stothard.

Siden de fikk åpne 15. juni etter den nasjonale nedstengingen, har de hatt over 1 million besøkende. Ifølge kjedens egne tall, har ingen av de 30 som har besøkt dem med smitte, ført den videre.

3T er med i det nasjonale arbeidet for å påvirke FHI til å oppdatere de faglige koronavurderingene.

– Vi ønsker at Norge skal se til Trondheim, sier Stothard.