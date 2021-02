Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Forslaget om lettelser i tiltakene skal legges fram for politikerne i morgen og vil gjelde fra denne uka om det blir flertall for dette.

Det er bare fem dager siden Trondheim kommune innførte strengere tiltak for å bekjempe det muterte koronaviruset. Men nå kan altså smitteverntiltakene igjen bli endra i byen hvis kommunedirektør Morten Wolden får det som han ønsker.

Har tapt mye på stenginga

Det betyr at det igjen kan drives idretts- og fritidsaktiviteter for voksne. Folk får trene på treningssentrene og dørene til svømmehaller og badeland åpnes for besøkende.

– Vi er kjempeglad og fornøyd med at de nå ser at sentrene våre igjen kan åpne. Trening er viktig og spesielt nå under pandemien, sier Monica Berg Stothard.

GLAD: 3T har 12 treningssentre i Trondheim. Nå er kommunikasjonsansvarlig Monica Berg Stothard glad de trolig får åpne igjen. Foto: 3T

Hun er kommunikasjonsansvarlig ved 3T som har 12 treningssentre i Trondheim. Her har kun ungdommer født etter 2001 fått trene de siste dagene.

Nå håper hun politikerne åpner for at alle skal få trene, for treningskjeden taper store penger på stenginga.

– Flere har sagt opp og flere fryser abonnementene sine. Dessuten må vi betale kompensasjon til de som ikke har fått trent, sier Stothard til NRK.

LETTELSER: Kommunedirektør i Trondheim Morten Wolden ber politikerne lette på smitteverntiltakene i byen. Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

Opphever påbud om hjemmekontor

Det ble forrige uke også foreslått skjenkestopp, men det sa formannskapet nei til. I stedet vedtok de at skjenkestoppen skal gjelde fra kl. 22.00. Men også dette ønsker kommunedirektøren å lette på.

Nå foreslår han at det skal kunne skjenkes til midnatt. Men fortsatt skal det kun gjelde utesteder som serverer mat til gjestene.

Påbudet om hjemmekontor for dem som har muligheten til det er det også foreslått å oppheve.

Dette er tiltakene kommunedirektøren ikke lenger ønsker å videreføre:

● Stenging av virksomheter

● Påbud om hjemmekontor

● Skjenkestopp fra kl. 2200

● Tiltak ved utdannings og opplæringsvirksomheter

● Stans av idrettsaktiviteter for voksne 20 år og eldre

● Stans av fritidsaktiviteter for voksne 20 år og eldre

● Begrense sosiale kontakter ut over egen husstand/ arbeid/ skole/ barnehage til 10 personer per husstand