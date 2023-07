Under en pressekonferanse onsdag forteller styreleder i Kolstad Håndball, Jostein Sivertsen, at spillerne har godtatt å gå ned i lønn den kommende sesongen.

Siden høsten 2021 har Kolstad Håndball hatt en ambisiøs satsing. Klubben vant alt i Norge sist sesong og debuterer i Champions League i september.

– Det har aldri vært intensjonen å lure spillerne, vi har handla i god tro, sier styrelederen.

Klubben har nå kommet frem til å kutte alle lønninger over 6G med 30 prosent i sesongen 2023/2024.

Sivertsen vil ikke gå inn på hvor mye penger det er snakk om.

– Mange er både skuffet og sinte på Kolstad, og på meg personlig. Her har vi hatt tunnelsyn og tatt for stor risiko. Det beklager både jeg og klubben.

Dersom det blir snakk om bonuser vil dette gå til spillerne som blir berørt av lønnskuttet, ifølge Sivertsen.

Merket en endring i sponsoravtalene

Under pressekonferansen fortalte Sivertsen at det gikk greit å skaffe penger fra sponsorer frem til høsten 2022. Men så merket klubben at det ble vanskeligere.

– En del bedrifter kuttet i sponsorbudsjettene sine. Desember 2022 var det faktisk så ille at vi så at det kunne bli vanskelig å betale ut lønninger.

Med god hjelp fra sponsorer kom de likevel i mål.

– Vi gjorde da den store tabben at vi informerte spillergruppen om situasjonen, men vi hadde tre fantastiske spillere som satt i Tyskland som ikke ble informert, forteller Sivertsen.

I løpet av den siste tiden har Kolstad hentet hjem flere profilerte spillere. Deriblant Sander Sagosen, Magnus Abelvik Rød og Gøran Johannessen.

– Sett i ettertid var det en meget dårlig vurdering.

Både Sander Sagosen, Magnus Abelvik Rød og Gøran Johannessen blir værende i Kolstad. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Sivertsen forklarer at bakgrunnen for at spillerne i Tyskland ikke ble informert var for å ikke bekymre dem.

Forlater klubben

I går ble det også kjent at islendingen Janus Smarason forlater Kolstad med umiddelbar virkning etter nyheten om lønnsreduksjon. Smarason skal nå spille for tyske SC Magdeburg, som nylig vant Champions League.

– Vi opplever at både Janus og hans agent har opptrådt ryddig og profesjonelt i denne saken, heter det i en pressemelding fra Kolstad.

Spillere som tjener over 711.000 kroner har fått beskjed om at de i år må kutte lønnen med 30 prosent, samt 20 prosent neste år.

I løpet av denne prosessen har Smarasons agent blitt kontaktet av flere internasjonale toppklubber.

– Vi er glad på hans vegne, men det er jo selvfølgelig en trist sak for oss, sier Sivertsen.

Han legger til at Smarason har vært en viktig spiller for klubben denne sesongen.

Janus Smarason forlater Kolstad Håndball med umiddelbar virkning. Foto: OLE MARTIN WOLD / NTB

Endret verdensbilde

De økte kostnadene i klubben skjer i forbindelse med alle endringene i samfunnet den siste tiden. Det forteller styreleder Sivertsen.

– Da vi trykket på startknappen for denne ambisiøse satsingen høsten 2021, så var vi sikre på at alt lå til rette for å sette i gang dette idrettseventyret. Men verdensbildet endret seg vesentlig da Russland invaderte Ukraina i februar 2022, skriver Sivertsen videre.

I tillegg peker han på høye renter, høy inflasjon og generell usikkerhet i mange bransjer.

