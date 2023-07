Kolstad Håndball bekrefter nå at spillerne og andre i klubben er bedt om å gå ned i lønn. Det kommer frem i en ny pressemelding fra klubben.

– Først og fremst er det lønnskostnader vi kan redusere uten at det vil gå vesentlig utover den sportslige satsingen vi har satt i gang, forteller daglig leder Jostein Sivertsen.

Adressa omtalte saken først.

Endret verdensbilde

Sivertsen forklarer de økte kostnadene med alle endringene i samfunnet den siste tiden.

– Da vi trykket på startknappen for denne ambisiøse satsingen høsten 2021, så var vi sikre på at alt lå til rette for å sette i gang dette idrettseventyret. Men verdensbildet endret seg vesentlig da Russland invaderte Ukraina i februar 2022, skriver Sivertsen videre.

I tillegg peker han på høye renter, høy inflasjon og generell usikkerhet i mange bransjer.

– Skremmende

Håndballekspert i NRK Håvard Tvedten, bruker store ord for å understreke alvorligheten av det som nå skjer i Kolstad Håndball.

– Allerede før de har kastet den første pasningen på den første treningen, så skal de ned i lønn. Det er skremmende rett og slett.

Tvedten er veldig bekymret for den videre satsingen til klubben, og er redd for at det som nå skjer kan føre til at de mister viktige spillere. Han mener dette på sikt er et dårlig signal å sende – til både eksisterende og nye spillere.

– Dette må være kjipt for alle involverte. Spesielt kanskje for de som har dratt fra store europeiske klubber.

Ifølge Tvedten kommer nyheten om økonomien overraskende.

– Jeg har ikke registrert det. Utad har det virket som dette bare har gått oppover. At det har vært gull og grønne skoger. Men nå kan det jo tyde på at det har vært litt utfordringer over tid.

Håvard Tvedten jobber som ekspertkommentator i håndball for NRK. Foto: Vidar Ruud / NTB

Tiltaksplan

Klubben har altså iverksatt en plan for å redusere kostnadene. Både spillere, trenere og ansatte blir berørt av lønnsreduksjonen. Forhandlingene skal mest sannsynlig sluttføres neste uke.

Samtidig er klubben klar på at målet om å vinne Champions League fortsatt står fast. I år vant laget alle de tre hjemlige turneringene.

– Vi har allerede et fantastisk lag både på og utenfor banen, som har ambisjoner om å skape trøndersk og norsk idrettshistorie, skriver Sivertsen.

I løpet av den siste tiden har Kolstad hentet hjem flere profilerte spillere. Deriblant Sander Sagosen, Magnus Abelvik Rød og Gøran Johannessen.

I tillegg har klubben hentet to islandske spillere til laget.

– Jeg ønsker at Kolstad skal bli best i verden. Jeg skal gjøre alt jeg kan og jeg er helt sikker på at de andre guttene har de samme ambisjonene, har Sagosen tidligere uttalt til NRK.

