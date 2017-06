Kjørte med 5300 liter alkohol, brakk nøkkelen da politiet ba om å få se lasten

Beslaget ble gjort på Hegra i Stjørdal.

– Vi har aldri beslaglagt så mye alkohol på E14 før, sa seksjonssjef Bjørn Arild Sørli i Tollregion Midt-Norge til NRK.

Polakken, en mann i 30-årene, hadde 4812 liter øl og 505 liter brennevin i lasten. Alkoholen var smuglet inn fra Sverige. Avgiftsunndragelsen beløp seg til 572892 kroner.

Kjørte vinglete

Politiet valgte å stanse polakken etter tips om at han kjørte vinglete.

Da politiet ba om å få se innholdet i lasterommet, gikk mannen bak bilen og ut av politiets synsfelt. Der skal han ha brukket nøkkelen i et desperat forsøk på å skjule lasten.

– Han sa til politiet at nøkkelen måtte ha brukket mens den lå i lommen hans. Politiet fikk da mistanke om at lastebilen inneholdt noe ulovlig, varslet tollvesenet og sørget for å få filt en ny nøkkel til bilen. Da lasterommet på bilen ble åpnet fant politiet alkoholen. Det er snakk om sju paller med øl og brennevin samt noen løse esker med brennevin, heter det i dommen.

Mannen hevdet at han ikke kjente til lastens innhold, og at han kun hadde kjørt bilen i rundt 20 minutter før han ble stanset.

Retten festet ikke lit til mannens forklaring, og fulgte aktors påstand om fem måneders ubetinget fengsel.

92 dager av straffen kommer til fradrag for utholdt varetekt.

Mannen ble i tillegg til smuglingen dømt for å ha kjørt uten gyldig førerkort, for å ha kjørt med falske skilter, og for å ha kjørt med for tung last.