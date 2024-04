Kjerkol hyrer advokat

Rettelse: I en tidligere utgave av denne nyhetsmeldingen skrev NRK med Khrono som kilde at Nord universitet betaler Ingvild Kjerkols advokatutgifter. Det riktige er at Kjerkol selv betaler for advokatutgiftene sine.

Onsdag neste uke skal helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkols (Ap) masteroppgave behandles i nemnda for studentsaker ved Nord universitet.

Hun er anklaget for å ha plagiert deler av teksten i oppgaven. Nå har Kjerkol og medstudenten hyret inn advokat Marianne Klausen i saken. Det bekrefter hun til NRK.

TV 2 omtalte nyheten først.

– Vi står overfor en såpass spesiell situasjon at det er naturlig for Kjerkol og hennes medforfatter å søke juridisk bistand, sier Klausen til TV 2.

NRK har spurt hvorfor Klausen mener saken er såpass spesiell.

– Nord universitet har valgt å gjennomgå masteroppgaven på nytt, nærmere tre år etter at den ble plagiatsjekket og godkjent, forsvart muntlig og underlagt sensur. Som tidligere leder av Felles klagenemnd og praktiserende advokat har ikke jeg sett en tilsvarende sak.

Ifølge advokat Marianne Klausen betaler Kjerkol selv for advokatutgiftene sine, skriver Khrono.