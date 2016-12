Kjemper fortsatt mot storbyhallen

– Løpet er ikke kjørt. Spaden er ikke i jorda enda. Alle kan vi gjøre en forskjell nå. Dette handler om byens hjerte, sier Anne Isabel Udbye i Elvesvingen forening som arrangerte et fakkeltog foran rådhuset i forkant av kveldens bystyremøte.

Foreningen har som formål å ta vare på og utvikle naturmangfoldet Nidarø. Mange i foreningen har vokst opp i området, på begge sider av Nidelva.

– Dette området må vi bevare for all ettertid. Jeg ønsker en park, et sted med skulpturer. Trøndelagsutstillingen var her i 1930 – kanskje skulle vi hatt en ny utstilling i 2030, sier Udbye spørrende.

FAKKELPROTEST: Bystyrerepresentantene ble møtt av et protest-fakkeltog i regi av Elvesvingen forening i forkant av kveldens bystyremøte. Foto: Magnar Brandseth / NRK

Har tro på at flere partier skal snu

– Hvordan skal dere kunne påvirke politikerne inne på bystyremøtet nå – er ikke løpet allerede kjørt?

– Vi har allerede påvirket mye i denne prosessen. Det ene partiet etter det andre har innsett at dette er en dårlig idé. Storbyhallen på Nidarø henger i en tynn tråd, sier Yngve Zakarias.

– Hva med forpliktelsene til håndball-EM i 2020, som Trondheim skal arrangere?

– Det er bare tull. Trondheim skal ikke arrangere hele mesterskapet, men bare en del av det. Det er helt sikkert andre byer som kan ta over, sier Udbye.

– Vi kommer ikke til å gi opp. Det er en katastrofe hvis dette hallen blir bygget. Hvis folket ikke vil ha en hall her, så blir det ingen hall her. Det er folket som bestemmer, sier Udbye.