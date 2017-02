Kevin møtte kjempeburger på E6

– Jeg tenkte: Nå begynner jeg å bli skikkelig trøtt. Det der var en helt absurd ting å møte på, sier Kildal til NRK.

Natt til torsdag kjørte standupkomikeren gjennom Nord-Trøndelag. På veien ble han overrasket av en kjempeburger.

Det var Trønder-Avisa som først omtalte saken. I løpet av natten fikk avisa flere henvendelser om en diger flyvende hamburger som hadde landet på E6 flere steder mellom Røra og Koabjørga. Torsdag formiddag hadde avisa løst mysteriet: Hamburgeren stammer fra Elgkroa China Grill.

Den ble stjålet natt til torsdag.

«Flyvende burger»

Det var i morgentimene at politiet skrev om hamburgeren som hadde landet ved veien på E6 ved Røra.

– Det dreier seg om et hamburger-reklameskilt vi mistenker tilhører et gatekjøkken på Røra. Den er ganske diger, sa operasjonsleder Johnny Olsen i Nord-Trøndelag politidistrikt.

Fikk burgersug

Kildal trodde han så syner da han møtte på det digre beistet av en burger. Han måtte stanse bilen og gå ut for å forsikre seg om at burgeren ikke bare var et synsbedrag.

– Alle i sitt rette sinn ville vel stoppet for å ta bilde, sier han.

Kevin Kildal møtte en kjempeburger på E6 i Nord-Trøndelag. Foto: Privat

– Jeg hadde møtt på både elg og rev på veien. Det var bare en burgeren som gjenstod på lista.

Kildal la også ut en snapchatvideo.

– En massiv hamburger midt på veien! Ka som feila dokker!? sier han.

Komikeren innrømmer overfor NRK at han ble sugen på en burger etter det spesielle møtet på E6.

– Reklamestunt eller ei, det funket! Jeg måtte kjøpe meg en burger da jeg kom til byen, sier han.