Jubler over nytt helsehus i Åsen

– Vi er veldig spente på å se hvordan det blir. Nå er stemningen snudd for nå ser jo folk at det kom noe i stedet for sykehjemmet, sier Guri Skjesol, nestleder i seniorrådet.

Torsdag får hun omvisning i det nye helsehuset sammen med pensjonistlaget og kommunalsjefen for helse i Levanger.

SPENT: Guri Skjesol, nestleder i seniorrådet, gleder seg veldig til det nye helsehuset er innflytningsklart. Foto: Eivind Aabakken / NRK

Bygget på tre etasjer har leiligheter som leies av eldre og det skal være pleiere på vakt hele døgnet. Noen av rommene er også ment for ektepar som kan bo sammen.

Var skeptisk

Men bygda har ikke ønsket et nytt helsehus velkommen. Det var aksjoner mot planene om å legge ned sykehjemmet for snart tre år siden. Beboerne følte seg ikke hørt før vedtaket om nedlegging ble gjort i kommunestyret.

Nå når helsebygget står ferdig har holdningene endret seg i bygda.

SKEPTISK: on Wold Mo i Pensjonistlaget, var skeptisk til nedleggelsen av sykehjemmet, men håper at helsehuset blir minst like bra. Foto: Eivind Aabakken / NRK

– Jeg var veldig skeptisk da sykehjemmet ble revet, men nå er jeg godt fornøyd og vi håper bare at de får til det samme miljøet som vi har hatt i Åsen sykehjem, sier Jon Wold Mo i Pensjonistlaget på Åsen.

Det er helsehus som dette som skal erstatte langtidsplasser på sykehjem i Levanger. I løpet av våren legges også sykehjemmene ned både på Breidablikktunet og på Skogn.

– Her legger vi til rette for at de får en leilighet til leie hvor de kan ta med seg flere artikler inn og lage seg sitt eget hjem her. I tillegg skal de kunne kreve at de får lov til å være i fred, sier enhetsleder, Lars Kverkild.

En trygg plass å bo

FORNØYD: Enhetsleder, Lars Kverkild, er svært fornøyd med at det ble bestemt at et nytt helsehus skulle bygges. Foto: Eivind Aabakken / NRK

– Jeg er veldig fornøyd med den beslutningen politikerne gjorde, at det skal bygges et nytt bygg her, og at vi fikk lov til å bygge 36 plasser og 36 rom som er ti mer enn det vi dimensjonerte for i utgangspunktet, sier Kverkild.

Guri Skjesol mener det blir bedre å bo på det nye helsehuset enn på et sykehjem den dagen hun selv trenger pleiere rundt seg hele døgnet.

– Det må bli på en sånn plass som dette, for det er jo bemannet her hele døgnet, så man har jo en større trygghet, sier hun.

– Jeg ville foretrukket å bodd her. Det blir et annet miljø på en sånn plass enn på et sykehjem, sier Jon Wold Mo.