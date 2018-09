Ingen F-35 under Trident Juncture

F-35 kommer ikke til å delta i militærøvelsen Trident Juncture. Kommunikasjonssjef i Luftforsvaret, Stian Roen, sier at flyet fremdeles er i en fase med trening og testing og at det ikke er planlagt at denne flytypen skal være med i øvelsen. F-35 skal være operativ fra 2019.