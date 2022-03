De fleste nordmenn går til tannlegen hvert år. Er det egentlig nødvendig?

Da Ole Harald Gjessing (47) hadde satt seg godt til rette i tannlegestolen, begynte tannlegen å rense tennene og fjerne tannstein.

Det tannlegen ikke visste, var at pasienten den siste måneden hadde vært hos sju andre tannleger og gjort akkurat det samme.

Fra null til tre hull

Det var NRK-programmet Folkeopplysningen som sendte Gjessing på helt vanlige statussjekker hos en rekke tannleger. Han hadde ikke vært hos tannlegen på ti år.

Rino Memo (59) fikk det samme oppdraget.

De to er bilmekanikere og fikser andres biler langt oftere enn de får fikset egne tenner. Likevel hadde de ingen vondter eller problemer med tennene da de startet den omfattende tannlegerunden.

Målet var å sjekke om det er samsvar mellom hva ulike tannleger finner, og hva de mener er viktig å gjøre av puss, stell og fiksing.

Tannlegene fikk ikke vite om prosjektet.

Gjessing besøkte åtte tannleger.

Fem fant ingen hull.

Én fant ett hull.

Én fant to hull.

Én fant tre hull.

Tre fjernet tannstein.

Én anbefalte tannskinne til 2500 kroner og ny time.

– Jeg stusser over at ingen av tannlegene la merke til at andre tannleger nettopp hadde vært der inne og renset og slipt, sier Gjessing.

Han har begynt å lure på hvor nødvendig det egentlig er å med jevnlige statussjekker hos tannlegen.

Memo besøkte seks tannleger.

Tre mente alt så bra ut.

To anbefalte å bytte plomber.

Én fant to hull og sa de måtte fikses raskt.

Én tok panoramarøntgen.

– Vi går for å sjekke de samme tingene, og de finner så mye forskjellig. Det er urovekkende, sier Memo.

Han forteller også at alle stedene fjernet tannstein.

– Selv etter at jeg hadde fått fjernet tannstein dagen før, sier han.

Rino Memo er overrasket over at tannlegene han dro til vurderte tennene hans så ulikt. Foto: Jørgen Bull / Teddy tv

Råder deg å gå til tannlegen minst annethvert år

NRK har gjort en undersøkelse for å kartlegge hvor ofte vi nordmenn faktisk går til tannlegen.

65 prosent drar for å sjekke tennene hvert eneste år.

Nesten ni av ti pensjonister drar til tannlegen årlig.

Fire av ti unge i etableringsfasen drar hvert år. Nesten like mange av dem nøyer seg med tannlegebesøk annethvert år.

«Intervallet mellom to statusundersøkelser bør ikke være kortere enn 12 måneder og ikke lenger enn 24 måneder».

Det er Helsedirektoratets råd om statussjekk hos tannlegen.

Å gå sjeldnere enn annethvert år, er ikke anbefalt. Norske myndigheter baserer dette blant annet på hvor lang tid det tar fra du får hull i tennene, til du bør få behandling. I tillegg har de sett til de britiske retningslinjene.

I Storbritannia har de imidlertid et argument for hyppige tannlegebesøk som ikke har noe som helst med tannhelsa din å gjøre.

Kan føre til dårligere relasjon til tannlegen

«Intervaller på lengre enn 24 måneder er uønsket fordi de kan svekke det profesjonelle forholdet mellom tannlege og pasient, og folks livsstil kan endres», heter det i de britiske retningslinjene som vi har basert de norske på.

– Børster du to ganger om dagen, har sunt kosthold, lavt sukkerinntak og ingen sykdommer som påvirker spyttsekresjonen eller andre ting, kan det gå lang tid mellom intervallene uten at det skjer noe med tennene dine, sier Tove Irene Wigen, spesialist i barnetannpleie ved Universitetet i Oslo.

At noen velger å gå oftere til tannlegen kan ha helt andre årsaker enn frykten for hull, påpeker Wigen. Som for eksempel ønsket om å fjerne tannstein eller polere tennene.

Vet lite om tennene til voksne

Mye har skjedd i munnen til oss nordmenn på noen tiår.

I 1985 hadde bare én prosent av norske 18-åringer aldri hatt hull.

I dag har hver tredje 18-åring null hull.

Dagens barn og unge voksne kan kalles fluor-generasjonen.

På 70-tallet måtte du ha resept fra legen for å få fluortannkrem. Så ble den dagligvare. Det gjorde mye for tannhelsa vår. Foto: Frank May / NTB

– Vi vet veldig lite om tannhelsa blant voksne i Norge. Ekstremt lite. Vi har ingen sentral opplysningsbank, sier Per Lüdemann, tannlege og ekspert i Helsedirektoratet.

Noe av det aller siste han vil gjøre før han pensjonerer seg, er å få på plass et nasjonalt tannhelseregister som kan gjøre det lettere for myndighetene å hjelpe de som sliter mest med tennene sine.

– Funker dette, funker det ikke? Det har vi nesten ikke mulighet til å etterprøve. Og det er veldig dumt, for å si det rett ut.

Friskere tenner

Lüdemann i direktoratet har ikke vært til tannlegen på mange år. Selv om han har hatt åtte hull, og noen fyllinger i jekslene som ble lagt i 1962 og 1971.

Han mener at hvis alt funker bra i munnen, og du ikke har noen grunn til at det skal dukke opp noe problem, trenger du ikke å sjekke tennene dine så ofte.

– Jeg oppsøker jo ikke sykehuset fordi jeg bare har lyst til å ha en tur dit og hilse på. Jeg vil jo gjerne ha en grunn før jeg oppsøker behandlingsapparatet.

Tannlege Per Lüdemann jobber i Helsedirektoratet. Foto: Kari Jeppestøl Arntzen / NRK

Lüdemann sier det ikke nytter å gi gode, generelle råd til 5,3 millioner nordmenn.

– På unge mennesker og til langt opp i 50-årene må man nok mye mer over på individuelle råd.

Vær kritisk til tannlegen din

Heming Olsen-Bergem er president i tannlegeforeningen. De har over 5000 yrkesaktive medlemmer. Han mener det er viktig at du går til tannlegen og får egne råd på hvor ofte du bør inn til sjekk.

– Det å si at alle bør gå hvert år, er kanskje ikke riktig.

– Hvorfor er to år grensa? Hvorfor ikke tre eller fire?

– Det kunne vært tre eller fire, svarer tannlegepresidenten.

Olsen-Bergem mener pasientene bør stille kritiske spørsmål til tannlegen sin. Han påpeker at det er store forskjeller på hvor ofte tennene trenger tilsyn. Noen bør gå flere ganger i året, andre kan vente flere år mellom hver gang.

Heming Olsen-Bergem er president i Den norske tannlegeforening. Foto: Sverre Lilleeng / NRK

Ole vet hvilken tannlege han velger neste gang

Etter åtte tannlegebesøk på fire uker, har Ole Harald Gjessing en teori om at tannlegen som fant flest hull faktisk har mest rett.

– Jeg vet hvilken tannlege jeg kommer til å gå til neste gang. Det er til den jeg følte gjorde en grundigst jobb, og som jeg følte meg best ivaretatt av.

Rino Memo sitter igjen med en følelse av at noen tannleger er veldig opptatt av å tjene penger.

Ole Harald Gjessing og Rino Memo hadde muligens Norges reneste tenner på et tidspunkt. Foto: Jørgen Bull

– Hvis du som ny kunde ber om en sjekk, tar tannlegen bilder og pirker litt tannstein. Da kan de fakturere 1250 med en gang, samme om du trenger det eller ikke, mener han.

Olsen-Bergem i tannlegeforeningen sier det er vanskelig for ham å kommentere forsøket de to var med på.

– Man skal reflektere over grunnen til å fjerne tannstein. Hvis det er ikke tannstein der, skal man ikke gjøre det. Når det gjelder det med hull, er det basert på de røntgenbildene.

Han forklarer at det kan være litt flytende grense for om hullene er noe man må gjøre noe med, eller om det går bra å vente. Derfor kan tannlegene gi ulike svar.

– Små hull kan være vanskelig å gradere, nettopp fordi vi er i fluorgenerasjonen.

