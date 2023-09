Frp ble kasta på gangen da Høyre startet forhandlingene om å overta makta i Trondheim. Nå har de likevel gitt Høyre og Kent Ranum sin støtte i bytte mot en plass i formannskapet.

- Fremskrittspartiet ville helst ha vært med på å utforme en ny politisk retning for Trondheim, på grunnlag av et borgerlig flertall. Slik blir det dessverre ikke, men det er viktig for oss å bidra til at 20 år med Arbeiderpartistyre nå brytes, sier Fremskrittspartiets gruppeleder, Elin Marie Andreassen i en pressemelding.

Ikke politisk bindende

Frp understreker at avtalen kun er valgteknisk og ikke politisk bindende. Det betyr at Frp står fritt til å stemme hva de vil i bysyret også når budsjettet for neste år skal behandles.

- Det betyr at vi i Fremskrittspartiet nå går i opposisjon, og vil stemme for det vi er for, og mot det vi er mot. Vi ser frem mot både enigheter og uenigheter mellom oss og samarbeidspartiene de neste fire årene, sier Andreassen.

Frps gruppeleder Elln Marie Andreassen understreker at avtalen med Høyre kun er valgteknisk og ikke politisk bindende.

Forhandler med fem partier

Siden valget har Høyre forhandlet med Miljøpartiet De Grønne, Venstre, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Pensjonistpartiet om en politisk samarbeidsavtale i Trondheim.

– Vi har veldig god framdrift i forhandlingene og stemningen er på topp, sier Høyres Kent Ranum til NRK.

Men de seks partiene som forhandler om makta har bare 33 mandater tilsammen i bystyret. De mangler altså ett mandat for å få flertall. Om de kommer til enighet i forhandlingene, vil de nå med Frps fire mandater tillegg sikre flertall for Høyres ordførerkandidat Kent Ranum.

– Jeg setter pris på de gode samtalene jeg har hatt med Frp og er glad for at Frp vil være med å stemme for et skifte byen, sier han.

Seks partier forhandler om en politisk samarbeidsavtale i Trondheim.

Frp og Miljøpartiet uenige om bilfritt sentrum

Hvordan Midtbyen i Trondheim skal se ut i framtida, var et av de store temaene også i valgkampen.

Miljøpartiet vil ha et bilfritt sentrum, Frp mener at uten biltrafikk er det ingen som vil dra til sentrum.

–Jeg tror at bilfri Midtby er ett av eksemplene på at vi ikke kommer til å bli enige med noen som ønsker det, sier Elin Marie Andreassen i NRK.

Hun tror at andre saker som gjelder byutvikling i Trondheim er mulig å løse.

–Begge sider i Trondheimspolitikken vet hva som er viktige saker for oss. Men jeg forventer at de som nå sitter og forhandler ønsker å lage et budsjett som kan være aktuelt for oss å diskutere.

Men en ting er klart: Frp vil ikke stemme for at Miljøpartiet skal få varaordføreren i Trondheim.

– Kan bli utfordrende

– Med Frps støtte, er Kent Ranum et steg nærmere å bli Trondheims neste ordfører. Det sier politisk kommentator i NRK Trøndelag, Linda Bjørgan.

Politisk kommentator Linda Bjørgan mener Kent Ranum er ett steg nærmere å bli byens neste ordfører.

Det er likevel ikke helt avklart hvem som skal styre byen de neste fire årene, understreker Bjørgan.

– Det er fortsatt seks partier som skal komme til enighet i de politiske forhandlingene som pågår. Om de blir enige om en politisk plattform, vil de ikke ha politisk flertall i bystyret på alle sakene og det kan derfor gå mot en krevende fireårsperiode for de blå-grønne. Første utfordring blir å få i land et budsjett for Trondheim for neste år.