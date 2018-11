– Kommunen driver et råttent maktmisbruk, sier Tone Berg.

Like før klokken 11 onsdag formiddag, fikk mamma Tone Berg en telefon fra Trondheim kommune. Beskjeden var at sønnen skulle flyttes fra hjemmet sitt – om fire timer.

– Da de ringte, hadde de ikke engang en plan på hvor han skulle flyttes, forteller moren.

Veier 35 kilo

Familien Berg/Danielsen har vært i en lengre konflikt med kommunen. I stridens kjerne finner vi 30 år gamle Thomas. Etter at han fikk en hjerneskade da han var bare to år gammel, har han vært pleietrengende 24 timer i døgnet.

NRK har tidligere skrevet historien om Thomas Danielsen.

30-åringen bor i en bolig han selv eier på Ranheim i Trondheim. Boligen drives av kommunen. Mamma Tone Berg har lenge vært kritisk til at personal kommer og går i boligen – at sønnen aldri får forutsigbarhet. Hun har kjempet for tryggere rammer for sønnen, men er tydelig på at det motsatte har skjedd.

– De siste månedene har situasjonen blitt verre enn noen gang. Thomas veier nå bare 35 kilo, og jeg er livredd for å miste ham hver eneste dag, sier Berg.

Mamma Tone Berg tar over jobben som ulønnet pleier for sønnen Thomas Danielsen (30), etter at verneombudet i boligen hans valgte å stenge den på fire timers varsel. Foto: Knut Bløtekjær / NRK

Kommunen: – Vi var ikke forberedt

Kommunalsjef for velferd i Trondheim kommune, Anders Stenvig, vil ikke bruke ordet tvangsflytting. Men at situasjonen er både trist og vanskelig, kan han ikke legge skjul på.

– Hovedverneombudet i boligen har valgt å stenge på kort varsel. Vi var ikke forberedt på dette, sier Stenvig.

Verneombudets begrunnelse for den plutselige stengingen, er det psykososiale miljøet til de ansatte. Stenvig vil ikke gå i ytterligere detalj på nåværende tidspunkt.

Ifølge ham begynte kommunen tvert å jobbe for å finne plass til Thomas Danielsen i en ny pleiebolig et annet sted i Trondheim. Det lyktes de med.

Men mamma Tone Berg bestemte seg for heller å flytte inn og være ulønnet pleier – av hensyn til sønnens ve og vel. Hun frykter for livet hans hvis han utsettes for enda mer uforutsigbarhet.

Frykter hver dag at sønnen skal dø

Stenvig erkjenner at konflikten med familien både har vært krevende og langvarig.

– Vi har vært i denne situasjonen lenge. Vi snakker om år.

Ingen vet hvor lenge boligen til Thomas Danielsen skal holdes stengt. Om det er snakk om dager eller måneder, kan ikke kommunalsjefen svare på.

– Håpet er at vi raskt finner en langsiktig løsning i samråd med mor. Det kan bli en midlertidig løsning i mellomtiden, men det håper vi selvsagt ikke på, sier han.

Mammaen til Thomas Danielsen forteller at hun konstant er redd for å miste sønnen.

– Hver eneste dag er jeg redd han skal dø. Skjer det mens jeg har rollen som pleieren hans, slipper jeg i alle fall å lure på om han døde fordi han ikke fikk den pleien og omsorgen han trenger.