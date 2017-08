Hilde Opoku har søkt om permisjon fra jobben som varaordfører i Trondheim.

– Jeg har fått et jobboppdrag jeg ikke kan si nei til. Denne muligheten må jeg bare ta. Det har jeg snakket med ordføreren om, og hun er enig, sier Opoku til NRK.

Politikeren fra Miljøpartiet de grønne (MDG) skal jobbe som rådgiver for regjeringen i Ghana.

– Det er en spesialrådgiver-jobb for Ghana for å nå FNs bærekraftsmål, utdyper Opoku.

– Jeg har de siste 20 årene hatt nær kontakt med Ghana og jobbet mye der for miljø. Å få en slik forespørsel for å starte opp et slikt arbeid kan jeg rett og slett ikke si nei til, fortsetter hun.

Starter i midten av september

Opokus nye arbeidsplass er Ghanas hovedstad Accra. Ghana har som mål å være et forbilde for andre afrikanske land, og det neste budsjettet skal utformes slik at bærekraftsmålene nås. Etter planen skal Opoku starte i sin nye jobb i midten av september.

– Oppdraget er forespeilet å starte 10. september fordi at presidenten i Ghana skal offentliggjøre at Ghana vil ta en slik lederrolle allerede 12. september på generalforsamlingen til FN, forteller Opoku.

Varaordfører siden 2015

Opoku har vært varaordfører i Trondheim siden 2015, og gruppeleder for fem bystyremedlemmer.

Opoku var fra 2014 nasjonal talsperson for MDG, sammen med Rasmus Hansson, men varslet i januar 2016 at hun ikke stilte til gjenvalg. Etter landsmøtet i MDG i april samme år gikk hun ut av sentralstyret i partiet etter samarbeidsproblemer i ledelsen.

Før hun meldte overgang til MDG i 2010, var Opoku lokalpolitiker for SV og ledet blant annet Oppvekstkomiteen i Trondheim bystyre.

– Fantastisk mulighet

Trondheim-ordfører Rita Ottervik fikk vite om permisjonssøknaden fredag.

– Det er en fantastisk jobbmulighet hun har fått, det er en utrolig spennende og viktig jobb. Jeg har sagt til henne at dette er en sjanse hun må ta. Det er ærefullt å få tilbud om en slik jobb, sier Ottervik til NRK.

– Er det ubeleilig å miste varaordføreren sin nå i valgkampen?

– Når det dukker opp slike jobbmuligheter, kan man ikke tenke på om det passer eller ei. Hadde det vært en skarve jobb i Oslo det hadde vært snakk om, hadde jeg kanskje blitt litt sur, ler Ottervik. Og fortsetter:

– Men dette er en fantastisk mulighet for henne. Det byr selvsagt på noen praktiske komplikasjoner, men sånn er det bare. Nå må bystyret behandle søknaden (31. august), og så må vi ha forslag på ny varaordfører som skal tre inn i hennes sted mens hun har permisjon, sier Ottervik.