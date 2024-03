Her er det helt tomt for egg like før påske

– Jeg spiser vel kanskje 3–4 egg i uka.

Det sier Nienke Bruijning som NRK møter på butikken i Trondheim. Hun er glad i egg, og syns det er dumt hvis det er lite av det i butikken.

– Det påvirker meg ikke vanvittig, men det kan jo hende at søndagsfrokosten blir litt annerledes.

Helt tomt

I gjennomsnitt spiser hver nordmann mer enn 200 hønseegg hvert år, og i påska dobles forbruket.

Fra skjærtorsdag til 2. påskedag spiser vi omtrent 26 millioner egg.

Men nå er det flere som sliter med å få nok egg i hus. Da NRK stakk innom en Kiwi i Trondheim fredag ettermiddag, var det helt tomt i hyllene.

Butikken har satt opp lapp der det står at de sliter med å motta nok egg. Foto: Thomas Bergvoll Alstad / NRK

Rettferdig fordeling

– Vi har fortsatt utfordringer med å forsyne våre butikker med nok egg.

Det sier kategori og innkjøpsdirektør i Rema 1000, Line Aarnes til NRK. I flere butikker er butikkhyllene tomme, og det skjer like før påske.

– Vi sørger for, så godt det lar seg gjøre, å ha en rettferdig fordeling slik at alle våre butikker har egg. I tillegg så har vi kontakt med flere lokale leverandører i hele landet som kan supplere ytterligere.

Stor etterspørsel

Også Norgesgruppen bekrefter at de har problemer med å få levert nok egg.

– Det fører til at vi av og til kan være utsolgt for enkelte varianter av egg. Stort sett vil butikkene ha egg, men kundene må kanskje velge en annen variant enn de er vant til, sier kommunikasjonssjef Kine Søyland.

Hun sier de jobber på for å sikre nok.

– Inn mot påske vet vi at etterspørselen etter egg er stor, så vi gjør det vi kan for at tilgangen på egg skal være så god som mulig.

Kine Søyland i Norgesgruppen. Foto: Norgesgruppen

Kommunikasjonsdirektør i Coop, Harald Kristiansen, sier er bekymret for at det skal bli tomt for egg.

– Vi frykter at det blir altfor lite egg til påske og at vi risikerer tomme butikkhyller hos alle dagligvarekjeder om det ikke umiddelbart tas grep.

Han sier Landbruksministeren har vært tydelig på at egg til forbruker skal leveres før man leverer egg til industrien.

– Coop forventer nå at markedsregulator følger regelverket og prioriterer egg til forbruker. Det produseres nok egg i Norge til å dekke forbrukernes behov for egg i butikk, men da må det skje en hurtig endring, sier han.

Skal ordne seg

I Nortura tar de det derimot mer ro.

– Slik situasjonen ser ut nå vil leveranser av egg til markedet inn mot påsken 2024 være på nivå med 2023. Med tilstrekkelig import og andre tiltak på plass kan vi sikre at norske egg blir tilgjengelig i dagligvaremarkedet til påske.

Det forteller Marthine Haugen Petersen, senior kommunikasjonsrådgiver i Nortura.

Hun sier også at mangelen i Norge handler om situasjonen i Europa. Det har blant annet vært sykdomsutbrudd, svak kronekurs og flere som ønsker å kjøpe egg.

Men hun mener det skal bli nok.

– Blant annet importerer Nortura nå mer egg som går til industrien i Norge, sånn at norske egg kan gå ut i dagligvarehandelen.