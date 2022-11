– Jeg synes det er veldig rart. De står frem og sier at de har god dialog med pårørende i denne saken. Men det er i alle fall ikke med meg, og jeg er jo nærmeste pårørende, sier Sonja Berg.

Det har gått en måned siden NRK publiserte saken om Jan Berg, som lider av demens, og er beboer på Kattem sykehjem i Trondheim kommune. Artikkelen avdekte at han hadde falt minst 23 ganger under offentlig omsorg – på tre måneder.

Han ble funnet i en blodpøl. Flere fall førte til sterke smerter og sykehusinnleggelse. I pasientjournalen hans pekte flere pleiere på at fall kunne vært unngått med mer bemanning.

Samtidig uttalte kommunalsjefen at hun mente bemanninga var forsvarlig.

Kona Sonja forteller til NRK at hun fikk et hav av positive tilbakemeldinger og støtteerklæringer etter at artikkelen ble publisert.

Men én respons uteble. Fortsatt hadde ingen – verken fra sykehjemsledelsen eller kommuneledelsen – tatt kontakt. Ingenting skjedde, forteller hun.

Sonja besøker mannen Jan Berg hver ettermiddag når hun er ferdig på jobb. Foto: Morten Waagø / Morten Waagø

– Blank løgn

I etterkant av publiseringen, ble saken tatt opp i formannskapet i Trondheim.

– Ledelsen ved sykehjemmet er i kontakt med pårørende. Vi legger stor vekt på å ha god dialog med pårørende, uttalte direktør for helse og velferd, Wenche Dehli, i etterkant av møtet.

Hun hadde da orientert politikerne om situasjonen.

– Man har god dialog med pårørende, uttalte Ap-topp Sissel Trønsdal etter samme møte.

Samtidig satt kona Sonja hjemme og lyttet på uttalelsene til direktøren og Ap-toppen. Hun ble svært opprørt. For dette stemte ikke.

– Det var blank løgn.

Ekstra bemanning og ny rullestol

Et par dager at NRK publiserte den første artikkelen, ramlet Jan på nytt.

Han fikk blåveis og kutt på nesen. Bemanningssituasjonen var den samme.

Jan etter fallet i oktober. Foto: Privat

Sonja gjorde som hun alltid hadde gjort – besøkte mannen sin hver ettermiddag etter jobb. Ga ham kveldsmat, følte at hun hjalp pleierne.

Fortsatt hadde ingen fra ledelsen snakket med henne om eventuelle tiltak, hva man kunne gjøre for å bedre situasjonen til mannen – eller spurt hvordan hun har det.

En kveld hun kom på sykehjemmet, merket hun at noe var annerledes. Plutselig var de to pleiere på avdelinga, i stedet for én. Og Jan hadde fått en ny, spesiallaget rullestol som kunne legges bakover.

Sonja triller mannen sin i den nye, spesiallagde rullestolen han har fått. Foto: Morten Waagø / Morten Waagø

– Nå er det to på vakt hver kveld. Og det er mye roligere på avdelinga, mye mindre stress, sier Sonja.

NRK møter henne på nytt på Kattem sykehjem i starten av november. Denne ettermiddagen er Jan i så god form at han kysser kona si på kinnet. Sonja forteller om en mer harmonisk stemning på avdelinga.

– Det er mye tryggere her nå. Jeg tror pleierne føler seg tryggere også. Og Jan har det bedre. Det ser vi jo på ham. Han er roligere og føler seg komfortabel. Sant? sier Sonja, og vender blikket mot ektemannen sin.

Jan ser på kona si.

Ønsker økt grunnbemanning

NRK har forsøkt å få et intervju med direktør for helse og velferd Wenche Dehli i Trondheim kommune. Hun har ikke ønsket å la seg intervjue til denne saken.

Dehli skriver følgende i en SMS til NRK:

«Sonja hadde dialog med personellet ved avdelingen, og ledelsen visste at det var ivaretatt. Det skal hun etter min info være godt fornøyd med.»

Hun uttaler også at hun er glad for at Sonja er fornøyd med situasjonen til ektefellen slik den er nå, og at «god dialog med pårørende er ivaretatt og tiltak er iverksatt uavhengig av mediedekning».

Videre henviser Dehli til enhetslederen ved sykehjemmet.

Heller ikke enhetsleder Sissel Olufsen ved Kattem helse- og velferdssenter ønsker å stille til intervju, men svarer NRK på e-post.

På spørsmål om hvorfor sykehjemmet har bemannet opp på avdelinga i etterkant av NRK-saken, svarer Olufsen følgende:

– Vi vurderer fortløpende behovet for bemanning ut fra beboersammensetninger og den enkelte beboers behov for oppfølging. Det er også gjort i dette tilfellet.

– Hvorfor gjør dere dette akkurat nå?

– Vi har også tidligere økt opp bemanningen på denne avdelingen, da vi fortløpende vurderer behovet for bemanning som nevnt i forrige spørsmål.

Videre skriver hun at hun mener bemanninga på avdelingen var forsvarlig før de satte på en ekstra pleier, men at det «ikke er noen hemmelighet» at de ønsker seg økt grunnbemanning på sykehjemmet.

Hun viser også til at det i budsjettet for neste år er lagt inn forslag på 18 millioner kroner til økt bemanning på helse- og velferdssentrene.

– Sonja forteller at ingen ledere har kontaktet henne etter publiseringen, og kritiserer dette. Hvorfor tok dere ikke kontakt?

– Avdelingsleder har hatt en samtale med Sonja i dag. Sonja sier at hun aldri har etterspurt møte, men syntes det var rart at vi ikke hadde ringt henne etter innslaget i NRK. Vi var ikke klar over at hun ønsket dette. Det er fortrinnsvis primærkontakt som har dialogen med pårørende og det fungerer godt mellom Sonja og primærkontakten.

Avdelingslederen tok kontakt med Sonja etter at NRK spurte kommuneledelsen om hvorfor de ikke hadde kontaktet henne.

Olufsen opplyser også om at de bestilte ny rullestol til Jan i slutten av august, men at de fikk denne i slutten av oktober.

Direktør for helse og velferd i Trondheim kommune, Wenche Dehli. Foto: Kirsti Kringstad / NRK

Skal kontakte Sonja

For en måned siden, utfordret Sonja politisk ledelse til overvære en vakt på sykehjemmet. Dette takket Aps Sissel Trønsdal ja til. Men heller ikke hun har kontaktet Sonja.

– Jeg har forstått at det har vært dialog, men kanskje det kan være en misforståelse med tanke på hvem dialogen skal omfatte, skriver Trønsdal i en e-post til NRK etter at hun er blitt gjort kjent med at uttalelsen fra direktør Wenche Dehli ikke stemte.

Videre skriver hun at hun er svært glad for at situasjonen til Sonja og Jan ser ut til å ha løst seg.

– Dersom Sonja ønsker å møte meg stiller jeg selvsagt opp for å høre nærmere om hvordan det går med henne og mannen. Jeg tar kontakt med henne og gjør en avtale. Med tanke på min arbeidsøkt på Kattem har jeg selvsagt ikke glemt det, men det må også passe inn i kalenderen for øvrig. Jeg kommer tilbake til det, skriver Trønsdal.

Ap-politikeren er leder i helse- og eldrekomiteen i Trondheim kommune. På Arbeiderpartiets nettsider, står det at Trønsdals viktigste sak er at alle eldre får en god og verdig omsorg.

I sommer fortalte NRK om 67 år gamle Alf Ingar Selven, som døde etter kun tre uker ved Klæbu helse- og velferdsenter. Sykefraværet var høyt. Tidligere pleiere hadde uttrykt bekymring flere ganger.

Statsforvalteren i Trøndelag åpnet tilsynssak mot kommunen. I saken bekreftet helse- og velferdsdirektør Wenche Dehli utfordringer med bemanning i helsetjenestene.

Leder i helse og eldrekomiteen i Trondheim kommune, Sissel Trønsdal (Ap). Foto: Morten Andersen / NRK