Har vært uten vei i fire måneder – vet ikke når den åpner

Fylkesvegen langs Årsetfjorden er rasutsatt, og raset i april var 25. april var omfattende. Flere hundre benytter seg av denne delen av Kystriksveien hver dag, men nå er det helt stille.

Men fortsatt er ikke arbeidet med ny veg kommet i gang for fullt, og ingen vet når veien åpner igjen.

TUNGVINT: Bonde Terje Årseth etterlyser mer informasjon fra myndighetene. Foto: Tariq Alisubh / NRK

Stengingen fører til nærmere tre mil lang omvei til og fra kommunesenteret Kolvereid i Nærøy. Det betyr minst en halvtime lengre kjørevei hver vei.

– Det gjør at alt blir mer tungvint. Jeg driver gård med melkeproduksjon og melkebilen bruker nå ei time ekstra hver dag når de skal hente melk. Det er klart at dette koster mye penger ekstra for samfunnet, sier bonde Terje Årseth som bor inne i Årsetfjorden.

– Jeg er sikker på at arbeidet hadde gått mye raskere om raset hadde skjedd i et område med flere folk, sier han til NRK.

RUNDT 30 KILOMETER OMVEI: Raset på fv. 771 gjør at folk i området får en lang omvei til og fra kommunesenteret på Kolvereid i Nærøy kommune.

Taper penger

Butikkeier Morten Ulrichsen i Bogen sier næringslivet taper mye penger på veistengingen.

– Jeg har tapt rundt 250.000 kroner i sommer. Det er færre kunder nå som veien er stengt, og vi får ikke vite noe av myndighetene. Det er for dårlig, mener Ulrichsen.

Veien er viktig for turisttrafikken om sommeren langs kysten fra Trøndelag og nordover. Men i sommer har mange av turistene uteblitt. Magnor Dolmen som driver feriehus i Bogen er fortvilet.

– Ja, turistene har sviktet i sommer nå som Kystriksveien er stengt. Jeg har vel tapt rundt 30.000 kroner. Jeg synes det er for dårlig at vi ikke får vite noe av myndighetene. Statens vegvesen har ikke informert om noe utenom det vi har lest i lokalavisene. Og det er ikke mye, sier han.

John Bogen, Morten Ulrichsen og Magnor Dolmen i Bogen venter utålmodig på ny vei langs Årsetfjorden. Foto: Espen Sandmo / NRK

Krever ny vei

Det har gått flere ras langs fylkesvegen ved Årsetfjorden også tidligere. Nå ønsker folk seg en ny og tryggere vei.

– Ja, vi er engstelige når vi kjører der, og nye vei må vi ha. Jeg tror at dette arbeidet hadde gått mye raskere om raset hadde skjedd i mer sentrale strøk av landet, sier han.

Samferdselsdirektør Erlend Solem i Trøndelag fylkeskommune sier det er et vanskelig og omfattende arbeid med å få til ny vei. Han vet ikke når den kan stå ferdig.

– Nei, det er umulig å si. Akkurat nå jobbes det med å sikre området, før arbeidet med å fjerne rasmassene kan begynne. Dette er et svært vanskelig område å jobbe i. Statens vegvesen sier de i løpet av høsten skal komme med en rapport om videre framdrift i saken, sier Solem som beklager at ikke folk i området har fått bedre informasjon.

Erlend Solem understreker at veien vil bli åpnet igjen, men at arbeidet kan ta lang tid i og med at både fjell- og grunnforhold er så vanskelige.

– Ja, vi snakker om et prosjekt i 100-millionersklassen og kanskje mer. Nå skal vi gjøre det skikkelig slik at det ikke går nye ras i området, sier han til NRK.