Mann pågrepet etter å ha tagget på Nidarosdomen

Rundt 17:40 pågrep politiet en mann som hadde tagget på Nidarosdomen i Trondheim.

Mannen i 40-årene var hissig og aggressiv, men politiet fikk raskt kontroll på ham.

– Mannen er besluttet pågrepet og vil bli kjørt inn til arresten. Politiet er på stedet for å dokumentere skadeverket, skriver politiet.

På veggen var det blant annet skrevet «Hitler» og «666».

– Skadeverket anses som grovt på bakgrunn av at Nidarosdomen har historisk, nasjonal og religiøs verdi, sier politiadvokat Tina Marielle Værnes til NRK.

Direktør for restaureringsarbeidene tror at middelaldermuren kan berges. Foto: Trond Odin Myhre Johansen / NRK

– Satte kaffen i halsen

– Dette er veldig trist. Trasig rett og slett, sier Bjørgvin Thorsteinsson.

Han er direktør i Nidaros domkirkes restaureringsarbeider.

– Jeg satte kaffen i halsen. Dette var veldig overraskende, men det minner oss på at vi lever i en urolig verden, uten at jeg skal tolke hva bakgrunnen for dette er.

Bjørgvin Thorsteinsson sier han satte kaffen i halsen da han hørte at noen hadde tagget på nasjonalhelligdommen. Foto: Trond Odin Myhre Johansen / NRK

– Dette overlater vi til politiet og vurderer hvilke tiltak vi må iverksette, men det får vi komme tilbake til.

Politiadvokat Værnes sier at mannen som ble pågrepet er kjent for politiet fra før.

Han ble innbrakt til arresten og blir nå tatt hånd om av helsevesenet.

Tagget på middelaldermuren

Det har blitt tagget på forsida av domkirka, i tillegg til at det er tagget på vinduene til kaféen som ligger rett ved.

Blant annet har det blitt tagget på middelaldermuren.

– Er det mulig å berge muren?

– Vi tror det, men skal se på middelaldermuren selv i morgen.

Han sier at de har en kompetent gjeng som skal ta en nærmere titt på selve muren. Eksperter på å fjerne tagging skal fjerne resten.