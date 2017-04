Gressbann er slukket

Brannen i gress og krattskog ved Bratsberg er slukket, og brann- og politifolk som var der har nettopp forlatt området. – Det er fuktig i grunnen og derfor ikke fare for spredning - det var i det tørre gresset og krattet det brant, sier operasjonsleder Trond Volden i politiet. Han oplyser at det ikke er noen kjent årsak til at brannen oppstod.