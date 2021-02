Vinterferien ble ikke slik vertinnen på Gjevilvasshytta i Oppdal, Randi Horghagen, hadde sett for seg.

I går ble kjent at en av gjestene var smittet av koronaviruset. I dag ble det kjent at han var smittet av et mutert virus. Hytta måtte dermed stenge.

– Vi er nå på tur ned til Oppdal sentrum for å teste oss, sier en travel vertinne.

Seks ansatte og sju gjester er satt i karantene. I tillegg er fem dagsgjester kontaktet av smittesporerne i Oppdal.

Den smittede gjesten overnattet på Gjevilvasshytta fra lørdag til mandag. Alle som var på hytta i det tidsrommet er bedt om å teste seg.

Andre smittetilfelle på DNT-hytte på to dager

Etter at regjeringen og smittevernmyndigheter gav grønt lys til nordmenn om å dra til fjells i vinterferier, har mange gjort nettopp dette.

Også ved turisthyttene er det mange som har booket seg inn, men situasjonen har ikke utviklet seg i ønsket retning. To DNT-hytter er så langt stengt.

I går ble det ble kjent at Fondsbu i Jotunheimen måtte stenge og betjeningen evakueres med snøskuter.

Fire andre DNT-hytter holdes fortsatt åpne

Generalsekretær i Den Norske Turistforening, Dag Terje Solvang, beklager sterkt at to betjente DNT-hytter har måttet stenge.

– Dette er forferdelig trist både for hyttene og de gjestene det gjelder, sier Solvang.

Han viser til at Turistforeningen har hatt åpne, betjente hytter siden 1. mai 2020, uten påvist smitte.

– Det er dette vi har øvd og trent på. Etter at smitten kom til våre hytter har vi nå stengt ned, og smitteverninstruksene har fungert, sier Solvang.

Turistforeningen hadde før vinterferien besluttet å åpne seks betjente turisthytter. To av dem er nå stengt som følge av koronasmitte.

De fire som fortsatt er åpne er Sota Sæter i Breheimen, Gjendesheim i Jotunheimen, Haukeliseter på Hardangervidda og Svukuriset i Femundsmarka.

– Vi har ikke planer for å stenge de fire andre betjente hyttene, sier Solvang.

DNT-sjef: Generalsekretær Dag Terje Solvang (t.v.) er gift med helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

25 gjester som kom i går må avbryte ferien

Gjevilvasshytta eies av Trondhjems Turistforening. (TT) Daglig leder, Frode Støre Bergrem, sier at smittesituasjonen er under kontinuerlig vurdering.

– I samråd med smittevernkontoret på Oppdal har vi besluttet å kontakte alle gjestene på hytta som var der samtidig med den smittede gjesten. Dette for å be dem gå i karantene og å ta en test, sier Bergrem.

Den smittede skituristen har også vært på et annet overnattingssted på Oppdal, Bjerkeløkkja. Vedkommende hadde ingen symptomer da han besøkte Gjevilvasshytta, men ble kontaktet fordi han hadde vært i nærkontakt med en smittet person i forrige uke.

– 25 gjester som kom til Gjevilvasshytta i går må avbryte vinterferien i dag, sier Bergrem.

Mutert virus på Oppdal

Kommunelegen på Oppdal koordinerer arbeidet, skriver Trondhjems Turistforening i en pressemelding.

– Først trodde man det var nødvendig bare å teste de tre i betjeningen som hadde vært nærkontakter med gjesten. Men siden viruset viste seg å være en mutert variant, måtte det strengere tiltak til, sier daglig leder i Trondhjems Turistforening, Frode Støre Bergrem.

Hytta er derfor stengt og skal vaskes ned.

Alle som har vært innom hytta bes være observante på symptomer. Gjestene som kom i går og ble sendt hjem i dag, er bedt om å ha lav terskel for testing.