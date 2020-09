Gjevilvasshytta ligger i Trollheimen og er eid av Trondhjems Turistforening. Hytta er et fredet bygg fra 1819, og det eldste tømmeret kan dateres tilbake til 1739. Dermed er den landets eldste bygning som benyttes som turisthytte.

Mange hundre nominerte

Det er Den Norske Turistforenings medlemsblad Fjell og Vidde som står bak kåringen. I hele sommer har folk sendt inn forslag, og flere hundre hytter blitt nominert via e-post, Facebook og Instagram.

Juryen plukket ut 30 finalekandidater i kategorien betjente og ubetjente turisthytter i Norge. De mener Gjevilvasshytta kommer best ut både med tanke på beliggenhet og kulturhistorie. Trondhjems Turistforenings storstue har 64 sengeplasser, og deler av hytta er over 200 år gammel.

– Som innfallsport til Trollheimen er den et perfekt eksempel på vern gjennom bruk, da Gjevilvasshytta er fredet etter kulturminneloven. Noen av tømmerveggene dateres tilbake til 1739. Dette gjør at Gjevilvasshytta er landets eldste bygning som brukes som turisthytte. Med historien, den lune peisestua, tilgjengeligheten for alle og trivelig vertskap, er Gjevilvasshytta en verdig vinner, sier Julie Maske på vegne av juryen.

Randi Horghagen er vertinne på Gjevilvasshytta, og gleder seg over utmerkelsen.

– Det er fantastisk at over 10.000 har stemt på oss. For meg er det ingen overraskelse at vi vinner denne kåringen, for jeg mener vi har den fineste turisthytta. Men det er fantastisk at så mange mener det samme, sier Horghagen til NRK.

Gjevilvasshytta er en av seks betjente hytter som eies av Trondhjems Turistforening.

POPULÆR HYTTE: Mange bruker Gjevilvasshytta som innfallsport til turer i Trollheimen. Foto: May Hamnes

Suveren vinner på Helgeland

Av de ubetjente hyttene var det Rabothytta som trakk det lengste strået. Hytta ligger ved Okstindan i Indre Helgeland og bærer navnet etter en fransk geolog som kartla området på slutten av 1800-tallet.

Rabothytta har 30 sengeplasser og bygget har blitt en verdenskjent arkitektperle, og et referanseprosjekt for hyttebygging i krevende værforhold.

– Hytta passer godt inn i naturen, og arkitekturen oppleves svært vellykket enten man er utenfor eller inne i hytta. Man skal ikke se bort fra at hytta i fremtiden kan bli et viktig kulturminne, som tradisjonsrike Gjevilvasshytta, sier Julie Maske.

Innfallsporten til Trollheimen

Gjevilvasshytta regnes som innfallsporten til Trollheimens eventyrverden, og ligger i lia ovenfor Gjevilvatnet i Oppdal kommune.

I nærheten finner du kjente fjelltopper som Blåhøa, Gjevilvasskamban og Okla.

Hytta har 64 sengeplasser og er betjent i perioden 19. juni til 13. september, ifølge Trondhjems Turistforening.