– Noe har sklidd ut og så er det noen broer som det er noe galt med. Vi har ikke full oversikt over hvor lang tid det vil ta for å få ordnet opp i dette ennå, forteller ordfører i Snillfjord, John Lernes, til NRK.

340 eiendommer er fullstendig isolert etter at fylkesvei 291 i Snillfjord i Sør-Trøndelag raste ut flere steder på grunn av flom. Ifølge ordføreren er det foreløpig usikkert hva som vil skje med beboerne.

– Vi må vurdere om de kan være igjen der de er, eller hva vi skal gjøre for å få de ut derfra.

Måtte klatre over veien

Lukas Feller jobber på bensinstasjonen på Valslag, og måtte klatre over raset for å komme seg på jobb søndag. Foto: Petter Vidar Vågsvær

Lukas Feller var på vei til jobb da han fikk vite at veien var borte.

– Jeg så at noen hadde delt på Facebook at veien var ødelagt. Jeg kjørte dit, og så at det var et digert hull midt i veien, og det forhindret meg jo i å komme meg på jobb, forteller han.

Han måtte derfor sette fra seg bilen, og ta en alternativ rute til jobb.

– Jeg tok på meg sekken og klatra over hullet.

Flest fritidsboliger berørt

Den gruslagte fylkesveien ble stengt i 9-tiden søndag, som følge av at store mengder masse er borte mellom Valslag og Kongensvoll på fylkesvei 291 i Leirvika.

Ifølge politiet er det stort sett fritidsboliger som er isolert. Nødetatene og kommunen jobber nå for å ivareta både de fastboende og hyttegjestene. Det er også iverksatt steinfylling.

Veien blir stengt ut dagen.

