Fremstiller livsfarlig dop i Trondheim

Fentanyl er 100 ganger sterkere enn morfin, og i løpet av 2016 har det vært flere overdosedødsfall som følge av stoffet.

I fjor sommer døde en kvinne i Trondheim av det. Artisten, Prince, var også en av dem som ble offer for en overdose av stoffet i fjor.

Fremstilles kun i Norge

Kjemiselskapet, Chiron, spesialiserer seg på å lage referansemateriale for å kunne analysere prøver i narkotikamiljøet. Det gjør de fordi nye fentanyltyper lages og spres via internett.

Jon Eigill Johansen, administrerende direktør i Chiron, forteller at stoffet er livsfarlig. Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

– Stoffet fremstilles fordi man trenger det for å kunne påvise om det finnes i for eksempel et beslag eller om noen har tatt stoffet og dødd eller fått problemer. Da må de vite hvilket stoff det er for å kunne gi den riktige behandlingen, Jon Eigill Johansen, administrerende direktør i Chiron.

Nå er de med på et EU-prosjekt hvor de har fått i oppgave å se på de nye psykoaktive stoffene. Firmaet er det eneste i Norge som fremstiller stoffet, og mest sannsynlig det eneste i hele verden, ifølge Johansen.

– Det stoffet vi lager nå heter carfentanyl, og er 10 000 ganger mer potent enn morfin. Når man tar for eksempel heroin, så kan man risikere at man får bitte små mengder med carfentanyl i seg. Det har vært store epidemier i USA og Sør-Amerika der mange har dødd på grunn av overdose av stoffet, sier Johansen.

Fentanylstoffet som blir laget i Trondheim skal nå sendes ut til analyselaboratorier i hele verden.

Stoffet som fremstilles i Trondheim er 10 000 ganger sterkere enn morfin. Foto: Chiron

Et svært farlig stoff

Fentanyler blir også brukt som bedøvelsesmiddel i anestesi på sykehus, men i det siste året har det kommet nye typer som spres som illegalt stoff. I Norge har det vært rapportert om to typer dødsfall i 2016.

Jan Erik Skjølås, fagleder for overdoseteamet i Trondheim råder folk til å gi førstehjelp til noen som kan ha tatt fentanyl-overdose. Foto: Per Ingvar Rognes / NRK

– Det som er spesielt med fentanyl ettersom det er så sterkt, er at man faktisk kan få en respirasjonsstans, men likevel være bevisst. Man får ikke puste og begynner derfor å slå seg selv på halsen, sier Jan Erik Skjølås, fagleder for overdoseteamet i Trondheim.

– Så hvis noen ser at noen begynner å slå seg selv på halsen, og vet at de har hatt i seg fentanyl, så er det veldig viktig å ta munn-mot-munn-metode på vedkommende slik at de får i seg luft, sier Skjølås.

Han er sikker på at vi kommer til å se mer av dette stoffet i Norge fremover.

– Vi er en del av verden, vi har internett, vi har leveranser på postordre. Det vil si at vi antageligvis vil få inn store mengder av blant annet fentanyl etter hvert.