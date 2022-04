Framtidas flymotor står i Trondheim

I Trondheim jobbes det nå med å utvikle framtidas flytyper. Nemlig elektriske fly med null klimagassutslipp. Et ledd i det såkalte grønne skiftet.

– Ja, vi har utviklet et unikt samarbeid fordi vi jobber sammen med et flyselskap. De ønsker å forstå hvordan den nye teknologien kan brukes på en helt ny måte, sier Børge Noddeland fra Rolls-Royce sin avdeling i Trondheim.

Andreas Aks (til venstre) fra Widerøe og Børge Noddeland fra Rolls-Royce har stor tro på utviklingen av elektriske fly i framtida. Foto: Elisabeth Strand Mølster / NRK

Vant miljøpris

Og det er samarbeidet mellom motorprodusenten Rolls-Royce og flyselskapet Widerøe han viser til. Nylig vant nettopp Widerøe en internasjonal miljøpris for sitt arbeid med å utvikle framtida luftfart uten utslipp.

Selskapets mål er at store deler av flyflåten skal være elektrisk innen 2030, og i 2019 inngikk selskapet en avtale med Rolls-Royce om utvikling av utslippsfrie fly.

Fakta om elektrifisering av fly Ekspandér faktaboks Et elektrifisert fly er et fly der én, flere eller alle flyets motorer er elektriske.

fly er et fly der én, flere eller alle flyets motorer er elektriske. Elektrifiserte fly omfatter både rene elfly og ulike former for hybridfly (batteri + bensin, hydrogen, propan e.l.)

Elektriske motorer har mange fordeler i forhold til tradisjonelle bensin/jetmotorer. De er billigere å bygge, mer energieffektive, billigere å vedlikeholde, har billigere drivstoff og lager mindre støy.

Den største utfordringen når det gjelder elektriske fly handler om vekt. For å ta med seg like mye energi som i 1 kg flybensin trenger man rundt 40 kg av dagens batterier. At elmotorer er 2-3 ganger mer effektive enn bensinmotorer kompenserer kun i noen grad for dette.

Selv om batteriteknologien ventes å bli bedre de neste årene, vil utfordringen med vekt fortsatt være betydelig.

Vekten på batteriene begrenser derfor både rekkevidde og antall passasjerer elfly og hybridfly kan ha.

Ren eldrift er foreløpig aktuelt for flytaxier, skolefly og små passasjerfly opp til 19 seter.

er foreløpig aktuelt for flytaxier, skolefly og små passasjerfly opp til 19 seter. Med hybridteknologi ser produsentene potensialet per i dag opp mot 100+ seter, avhengig av hvor stor «rekkeviddeforlenger» man har.

ser produsentene potensialet per i dag opp mot 100+ seter, avhengig av hvor stor «rekkeviddeforlenger» man har. For langdistanse er det foreløpig uaktuelt med med både elfly og hybridfly. Det jobbes med å la flere av systemene ombord gå på medbrakt strøm, et konsept kjent som more electric .

. Avinor og Luftfartstilsynet har som ambisjon at all norsk innenriks passasjertrafikk skal skje med elfly eller hybridfly innen 2040.

Nå står det en motor i Trondheim som er de tror er svaret på hvordan det vil være å fly fossilfritt om noen år. Den elektriske motoren skal kunne drive fly med opp mot 50 passasjerer.

– Widerøe har jo et veldig egnet rutenett for å prøve ut dette. Kortbanenettet i Norge er kanskje best egnet i hele verden for å ta i bruk teknologien i en tidlig fase. Fordi mange av rutene våre er ganske korte, og de flys med litt mindre fly, sier utviklingsdirektør Andreas Aks i Widerøe til NRK.

Han sier at utviklingen vil skje gradvis, men at man må starte et sted.

– Vi tror de litt mindre flyene på de kortere strekningene, vil bli flyginger med null utslipp først, sier han.

NTNU-professor Ole Morten Midtgård tror forskerne får mye arbeid med å utvikle elektriske fly. Foto: Elisabeth Strand Mølster / NRK

Utslippsfritt innen 2050

Miljøet i Trondheim leder nå an i en internasjonal satsing på elektrifiseringen av luftfarten. EU har som kjent et mål om at all luftfart skal være utslippsfri innen 2050. Nå får de også hjelp av forskere ved NTNU i Trondheim.

– Vi stiller oss bak målet om nullutslippsfly innen 2050, men det krever samtidig mye satsing på utvikling framover. Vi vet at luftfarten vil øke enda mer. Det betyr at det blir mye å gjøre for oss forskere når vi skal utvikle elektriske fly, mener NTNU-professor Ole Morten Midtgård.