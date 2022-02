Trøbbel med innsjekk på flyplassane

Det bekreftar Avinor til NRK.

Det skal vere systemet «Amadeus» det er snakk om. Datasystemet blir brukt av alle dei største flyselskapa.

– Vi har ikkje noko estimat på kor lang tid dette vil ta enno, fortel Camila Rønberg i SAS til NRK.

FEILMELDING: Her får ein ikkje sjekke inn. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

– Leit at passasjerane blir råka

Widerøe beklager at passasjerane må vente.

– Det blir vanskeleg når passasjerane skal sjekke inn, og det blir også utfordringar når vi skal sende av garde flya. Her blir passasjerane våre råka, og det er utruleg leit, seier kommunikasjonssjef i Widerøe, Catharina Solli.

Lange køar

NRK sin reporter på Trondheim lufthamn Værnes melde om lange køar i 08.30-tida. I 10-tida skal dette ha løyst seg.

Ved Oslo lufthamn Gardermoen har dei ei reserveløysing som tek unna køane.

– Vi gjer det vi kan for å rette opp i systemet, slik at vi kan få ein normalisert dag igjen. Alle jobbar på spreng for å få denne løysinga på plass igjen, seier Solli i Widerøe.