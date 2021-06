Fotballpresidenten tror arrangørene vil trosse Uefas regnbue-nei

– Vi har en helt klar holdning til dette. Vi ønsker, håper og mener at Allianz Arena bør lyse i regnbuens farger, sier president i Norges Fotballforbund (NFF), Terje Svendsen.

Han reagerer på at det europeiske fotballforbundet, Uefa, har sagt nei til regnbuemarkering på arenaen i München i forbindelse med EM-kampen mellom Tyskland og Ungarn onsdag kveld.

Ønsket fra München-ordføreren var å sette fokus på LHBTQ+-personers rettigheter med regnbuelysene.

Fotballpresident Svendsen mener Uefas nekt strider med et av fotballens viktigste prinsipper.

– Fotballen er kanskje den viktigste integreringsarenaen i samfunnet. Det er kun fargen på skjorta som skal skille fotballspillerne. Ikke legning, ikke religion, ikke noe.

IDRETTEN MÅ TA ANSVAR: Fotballpresident Terje Svendsen mener det er viktig at fotball og annen idrett kjemper for menneskers rett til å være den de er. Foto: Johannes Børstad / NRK

Tror arenaen vil lyses opp uansett

Det er bare en drøy uke siden Ungarn innførte en lov som forbyr homofil propaganda.

For Uefa ble dermed en regnbuemarkering satt inn i en politisk kontekst, og derfor sa de nei.

Massive protester via sosiale medier kan gi arrangørene mot til å trosse Uefa, mener Svendsen.

Fotballpresidenten tror publikum kommer til å få se en arena i regnbuens farger når man slår på TV-skjermene onsdag kveld.

– Jeg tror faktisk det, men jeg vet ikke om det preges av håp og ønske, sier han.

– Men jeg tror at sånn som det snakkes nå fra arrangørhold, vil man gjøre det uavhengig av hva Uefa sier.

Svarer på kritikken

Uefa valgte selv onsdag ettermiddag å svare på kritikken. Dette gjorde de via sosiale medier, hvor de også har endret logoen sin til en i regnbuefarger.

Her skriver de at enkelte har tolket deres beslutning til å være politisk, men de forsvarer seg med at de anså forespørselen i seg selv for å være politisk. Derfor måtte de avslå.

– [Forespørselen] var koblet til Ungarns fotballandslags tilstedeværelse på kveldens kamp i Tyskland, skriver Uefa på Twitter.

De understreker også at de støtter bruken av regnbuefarger:

– For Uefa, så er ikke regnbuen et politisk symbol, men et tegn på støtte til mer likeverd og inkludering i samfunnet, skriver Uefa.

– Det er et symbol som rommer våre kjerneverdier og fremmer alt vi tror på – et mer rettferdig og likeverdig samfunn, som tolererer alle, uavhengig av bakgrunn, tro og kjønn.

REGNBUELOGO: Uefa har endret logoen sin på både Twitter, Instagram og Facebook. Foto: UEFA

Mener Uefa er hyklerisk

Uefas forklaring har kort tid etter publiseringen fått blandede reaksjoner i sosiale medier.

Enkelte skriver at de forstår at Uefa ikke ville ta standpunkt i en sak som åpenbart er politisk, og som ville kunne bli tolket som et angrep på Ungarns regjering.

Andre påpeker at de nettopp ved å nekte for regnbuebelysningen, tar et politisk standpunkt, med støtte til Ungarn.

Andre igjen mener Uefa er hykleriske, fordi de på sett og vis formidler at det er greit å bruke regnbuefargene på deres egne premisser, men det er ikke greit når München og Tyskland vil gjøre det.

Foto: Skjermdump fra Twitter / 23.06.2021, kl. 13.37

«Walk as you talk»

At Uefa oppfattes som hykleriske, har blitt poengtert flere ganger de siste dagene. Blant annet er en Twitter-melding fra 2019 delt tusenvis av ganger:

Foto: Skjermdump fra Twitter / 23.06.2021, kl. 10.27

I denne melder Uefa at EM skal være for alle, og henviser til Equal Game – forbundets egen kampanje mot diskriminering.

Fotballpresident Terje Svendsen henviser også til Equal Game, som sier at den eneste måten å kjempe for menneskerettigheter, er å stå sammen som et lag.

– For oss er det utrolig viktig at Uefa «walk as you talk», som det heter på nynorsk. At man gjennomfører det man sier man skal.

– Idretten må ta ansvar

Svendsen kjøper ikke helt tanken om at idretten skal holde seg unna politikken.

– Det har blitt sagt at det skal være et klart skille mellom politikk og idrett, men det tror jeg ikke lenger på. Kultur og politikk kommer tettere på idretten, uansett om man ønsker det eller ikke, sier han.

– Man må selvfølgelig sette grenser for hvor man skal engasjere seg, men når det gjelder menneskerettigheter, mener jeg helt klart at idretten må ta ansvar.