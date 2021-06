Regnbueaksjon mot den ungarske utenriksministeren

Det er den tidligere Mjøndalen-spilleren og samfunnsdebattanten Mads Hansen som har oppfordret folk til å bombardere Instagram-kontoen til den ungarske utenriksministeren med regnbueflagg.

Responsen har vært stor. Flere tusen har vist hva de mener om holdningene til den ministeren.

Ungarn møter onsdag kveld Tyskland i en avgjørende kamp om hvem som skal gå videre i årets fotball-EM.

Kampen spilles på Bayern Münchens hjemmebane Allianz Arena. Münchens ordfører Dieter Reiter ønsket i forbindelse med kampen å lyse opp stadionet i regnbuens farger for å sette fokus på seksuelle minoriteter sine rettigheter.

Allianz Arena i regnbuens farger, i forbindelse med en fotballkamp i januar 2021. Foto: ANDREAS GEBERT / AFP

Protest mot anti-homo-lov

Dette skjer bare en uke etter at det ungarske parlamentet med stort flertall vedtok en lov som forbyr det som kalles homofil propaganda rettet mot barn og mindreårige.

Lignende lover er tidligere vedtatt i Russland, og har satt arbeidet for homofiles og LHBT-personers rettigheter kraftig tilbake.

14. juni var det store demonstrasjoner i Ungarns hovedstad Budapest mot de nye anti-homolovene. Foto: Szilard Koszticsak / AP

Samtidig har det i store deler av verden har skjedd en holdningsendring i forholdet til personer med en annen seksuell legning en den tradisjonelle mann – kvinne.

Det vakte stor oppsikt da en av de mest kjente spillerne i amerikansk fotball, Carl Nassib denne uken stod fram som homofil.

Provokasjon mot Ungarn

Etter at Det europeiske fotballforbundet UEFA onsdag sa nei til at stadionet i München kunne lyses opp i regnbuens arge, gikk Ungarns utenriksminister Péter Szijjártó ut og sa at han var svært glad for avgjørelsen.

– UEFA tok en riktig avgjørelse gjennom ikke å godta en politisk provokasjon mot Ungarn sa Szijjártó til nyhetsbyrået AFP.

Han fikk støtte fra fungerende leder i det tyske fotballforbundet Rainar Koch, som mente en opplysninger av stadion foran kampen mot Ungarn ikke handlet om diskriminering, men var en politisk aksjon.

Sterke reaksjoner

Men nå oversvømmes altså Instagramkontoen til Péter Szijjártó med regnbueflagg etter oppfordringer fra blant annet Mads Hansen.

På denne måten oppfordret Mads Hansen til markere hva man mener om den ungarske utenriksministerens syn på den planlagte markeringen i München onsdag. Foto: Skjermdump

Samtidig lover Münchens borgermester Dieter Reiter at andre bygninger i byen skal lyses opp i regnbuens farger i forbindelse med onsdagens kam, blant annet det kjente TV-tårnet i byen.

Også flere andre fotballstadioner i Tyskland, blant annet i Köln og Frankfurt, skal lyses opp for å markere støtte til homofiles og LGBT-personers rettigheter.

Den tyske avisen Bild skriver onsdag at hele det mektige fotball-Tyskland i kveld kommer til å markere sin støtte til homofiles rettigheter, til tross for UEDA-forbudet mot å lyse opp stadion i München.