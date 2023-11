Beskrevet som skjebnemøte – her møtes partene

– Dette kan bli siste møte. Å holde på sånn to år etter en høyesterettsdom hører ikke hjemme noen sted.

– Noen må være voksen og tenke, derfor har jeg signalisert det. Men vi får se etter møtet.

Det sier Terje Haugen, leder for nord-gruppen i Fovsen Njaarke Sijte.

Den nordlige gruppen av reineiere har tidligere sagt at de holder på å miste troen på møtene, og at de vurderer å trekke seg dersom det ikke skjer noe i dag.

Haugen mener det viktigste under dagens mekling ikke er hvilken vei det går, men at man får en vei å gå etter.

Terje Haugen, leder for nord-gruppen i Fovsen Njaarke Sijte. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Aneo og Roan Vind er i meklinger med den nordlige gruppen av reineiere på Fosen.

Fosen Vind er i meklinger med den sørlige gruppen.

Det pågår altså to separate meklinger fordi utbyggingene berører to ulike fjellområder og sider.

Det første meklingsmøtet ble holdt 23. mai 2023 i Stjørdal.

Utsatt for menneskerettighetsbrudd

11. oktober 2023 var det to år siden Høyesterett bestemte at tillatelsene til vindkraftanleggene på Fosen er ugyldige.

Høyesterettsdommen sier at reineierne på Fosen er utsatt for et menneskerettighetsbrudd.

Her møter Haugen riksmekleren. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Olje- og energidepartementet ga i 2013 tillatelse til å bygge 151 vindturbiner på Fosen. Vindkraftanleggene sto klare i 2020.

Reindriftssamene på Fosen mener vindturbinene gjør det vanskelig å drive med reindrift i området. De berørte familiene har nemlig sitt vinterbeite der.

Staten er avgjørende

Kommunikasjonsdirektør i Aneo, som er operatør og eier i Roan Vind, Stig Tore Laugen, mener sannsynligheten for å få til en løsning i stor grad avhenger av hvordan staten aktivt bidrar.

Kommunikasjonsdirektør i Aneo, Stig Tore Laugen er også på plass til meklingsmøtet. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Han viser til at dommen sier tildelingen av konsesjonen utgjør et menneskerettighetsbrudd.

Den var det staten som gav.

– Staten er dermed helt avgjørende for å finne en endelig løsning, sier Laugen.