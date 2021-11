Nye smittevernregler bestemt: Blir påbud om munnbind på kjøpesentre og i butikker

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det ekstraordinære formannskapsmøte startet klokka 09 i rådhuset i Trondheim.

Her tok politikerne ta stilling til nye smittevernregler i Trondheim. Onsdag ble det registrert 175 nye smittede, og noen av de nye skjerpelsene er:

Påbud om bruk av munnbind i butikker/ kjøpesentre der man ikke kan holde minst én meter til andre

Påbud om munnbind på legesentre og legevakt. Påbudet gjelder ikke pasienter der munnbind vil hindre undersøkelse eller behandling.

Påbud om munnbind på kollektivreiser med buss

Unntatt fra påbud om bruk av munnbind er barn under 12 år og voksne som av helsemessige grunner ikke kan bruke munnbind.

De nye tiltakene gjelder fra onsdag.

Måtte beklage

Marte Løvik (Sp) tok tidlig ordet i debatten og roste mye av framlegget fra kommunedirektør Morten Wolden.

Hun og flere andre partiet er likevel uenig i tre av tiltakene som blir foreslått. Et av dem handler om å mer bruk av hjemmekontor der det er hensiktsmessig med tanke på smitte.

Da Geirmund Lykke (Krf) fikk ordet, mente han at Løvik hadde framstilt det som at det var mest synd på de som eventuelt må sitte på hjemmekontor og som må begrense sosial aktivitet. Han mente at de må bruke mer tid på å tenke på de som jobber ved St. Olavs situasjon og de er mest presset med tanke på smittesituasjonen.

– At vi ikke kan snakke om hjemmekontor, avstandsbegrensninger i uteliv, restauranter eller når vi har bystyremøte, syns jeg er overraskende.

Det fikk Løvik til å ta ordet igjen.

– Jeg har ikke sagt at det er en person på hjemmekontor som har det verst, og jeg har ikke satt noen opp mot hverandre. Jeg håper virkelig du misforsto meg der.

– Hvis jeg misforsto Marte Løvik, beklager jeg det, sa Geirmund Lykke.

Formannskapet kom fram til nye smittevernregler Foto: Jøte Toftaker

Tenker på de ansatte

Ordfører Rita Ottervik var opptatt av at politkerne må ta på den pressede situasjonen på St. Olavs hospital på alvor.

– Helsevesenet er under press og det er en belastning på de ansatte som vi må ta på alvor. Derfor må vi være villig til å bruke de virkemidlene som er nødvendig, men vi må vite at de virker.

Hun mener det er svært viktig at familiemedlemmer som har koronasmittede i familien, begrenser sosial kontakt.

– Får du smitte i familien, må det være begrensninger på de som er husstandsmedlemmer, og legger til at dette har vært for uklart fram til nå.

Ordfører Rita Ottervik mener de må ta på alvor den pressede situasjonen St. Olav opplever. Foto: Morten Karlsen / NRK

Kritisk til tre tiltak

De tre tiltakene som mange av partiene er uenig i er:

Alle voksne oppfordres til å begrense antall nærkontakter på fritiden. Dette er ikke en generell anbefaling om å avlyse selskaper og arrangementer, men å redusere den samlede kontaktflaten i løpet av uka.

Det anbefales å tilrettelegge for hjemmekontor, der dette er hensiktsmessig ut fra arbeidets art for å unngå spredning av smitte/ sykdom.

Det anbefales å legge til rette for at fritidsaktiviteter innendørs for voksne og barn i hovedsak foregår i mindre grupper.

– Vi har en anbefaling om å begrense sosiale kontakter, samtidig som det ikke er noe anbefaling om å avlyse julebord. Det er klassisk dobbelkommunikasjon, sa gruppeleder i Høyre, Ingrid Skjøtskift (H).

Disse tre forslagene ble stemt ned.

Ingen grunn til å slappe av

– Vi har en liten dupp i smittetallene, men vi må vurdere smittetallene de siste fjorten dagene, sa kommunedirektør Morten Wolden til NRK tirsdag.

For han mener det ikke er tid for å slappe av til tross for oppløftende smittetall tirsdag.

– Vi har en svært krevende situasjon på St. Olavs hospital og i egne helsetjenester. Vi har hatt flere dødsfall på sykehjem og sykehus, så vi opplever et behov for å stramme til noe. Dette gjør vi i samråd med Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.