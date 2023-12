Ber om at momsen på bruktkjøp fjernes

– Vi er opptatt av at det skal lønne seg å ta miljøvennlige valg.

Det sier direktør i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket. Det er heller ingen tilfeldighet at hun gjør det nå.

Fjerningen av momsen vil gjøre at enda flere vurderer å legge julegavehandelen til bruktmarkedet, mener hun.

– Det skal merkes på lommeboka, og det skal merkes på miljøet samtidig, og da må vi gå etter alt som kan gjøre det enklere og billigere for oss forbrukere. Det å betale moms på varer som selges videre og allerede er betalt moms på, det mener vi er uheldig.

Tror på mer brukthandel

Blyverket viser til egne undersøkelser som sier at flere nordmenn vil kjøpte brukte julegaver.

– Det vil også fremme mer brukthandel, og det vet vi fra våre undersøkelser at tilgjengelighet, altså at det er brukthandler tilgjengelig gjør også at bruken går opp. Det som er viktig for oss er å prøve å flytte mer av forbruket fra å kjøpe nytt til å kjøpe brukt eller leie, lease eller låne. Da må det være like trygt å gjøre det og det må være billig.

– Vi ser at det fremdeles er mye å hente på å gjøre det enklere og rimeligere for både butikker og forbrukere, og vi kan ikke forstå annet enn at vi bør kutte momsen helt.

Mange drar til kjøpesentrene i disse dager for å kjøpe julegaver. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Hun mener elbil er et godt eksempel.

– Vi vet jo at det å kutte moms kan påvirke adferd. Vi har for eksempel sett det når det gjelder elbiler, da har man kuttet momsen for en tid for å se hvordan salget kan øket. Jeg er opptatt av at vi leter etter alle typer virkemidler som gjør at vi dyttes i en mer miljøvennlig retning. Da vet vi at skatt og moms kan være den type virkemiddel.

Blyverket sier også at det er bred enighet om at varer og tjenester skal skattlegges, eller momslegges i dette tilfellet, men det betyr ikke at de ikke kan bruke skatteregimet for å få til en mer miljøvennlig adferd.

Mener systemet er godt nok i dag

Men Finansdepartementet er ikke helt med på forslaget.

– Gjenbruk har allerede i dag gunstige merverdiavgiftsregler. Dette er regler vi ønsker å videreføre.

Det skriver statssekretær Lars Vangen i en e-post til NRK.

– Bruktselgere trenger ikke å beregne merverdiavgift på hele salgssummen, men trenger kun å beregne merverdiavgift av avansen. Det betyr at bare verdien som selgeren tilfører varen avgiftslegges med 25 prosent merverdiavgift.

Han ber også folk om å huske på den grunnleggende tanken bak merverdiavgiften.

– Ideen er at grunnlaget, altså varer og tjenester som vi alle kjøper og selger, skal være så bredt som mulig slik at vi kan ha så lav sats som mulig. Inntektene fordeles deretter ut over statsbudsjettet til ulike formål – også til klima- og miljøtiltak.