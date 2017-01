Flyttet babysangen til eldresenteret

– Vi har kalt det en musikalsk førjulsgave, sier Mette Stene Erstgaard fra kulturskolen i Stjørdal.

Sammen med Ann Kristin Anderson fra kulturskolen tilbyr de levende sang og musikk til babyer og eldre, i samarbeid med den kulturelle spaserstokken.

– Vi ser bare når de eldre ser babyene... Det er en gave både for oss og for dem, sier Anderson.

Vekker minner

Denne førjulstiden har de reist rundt til eldresentre i Stjørdal med mødre og babyer, gjennom tilbudet «Musikk ved livets begynnelse».

Både gamle og nye sanger sto på repertoaret under babysangen. Instruktørene Ann Kristin Anderson og Mette Stene Erstgaard leder an i midten. Foto: Grete Thobroe / NRK

– Vi prøvde det for noen år siden. Da flyttet vi en vanlig «Musikk ved livets begynnelse»-time til et bosenter. Responsen vi fikk var helt formidabel, så nå har vi laget et eget opplegg som er for de eldre og de små, sier Erstgaard.

Både de eldre og babyene fikk utdelt rytmeegg under musikktimen.

– Vi så hvordan det aktiviserte de eldre når de fikk rytmeeggene, og hvordan de brukte dem til å søke kontakt med babyene, sier Anderson.

Denne gangen besøkte de Stjørdal bosenter, men til sammen vil fire eldresenter være besøkt når de er ferdige med juleturneen.

– Det andre stedet vi var på var de kanskje litt friskere, og der sang og hoiet de med, og sa for eksempel «det er fryktelig travelt å ha babyer, foreldrene rekker nok ikke å gå i fjøset», sier Erstgaard.

– Så det er tydelig at de tenker tilbake og at det vekker minner.

Både babyene og de eldre fikk utdelt rytmeegg. Foto: Grete Thobroe / NRK

– Vi er ikke gamle

89 år gamle Dagmar Kartum er en av beboerne på Stjørdal bosenter. Hun synes det var hyggelig med besøk av babysanggruppa.

– Sånne små har vi ikke sett på lenge. Det var veldig artig, sier hun.

89 år gamle Dagmar Kartum synes det er hyggelig med besøk av de små. Foto: Grete Thobroe / NRK

På repertoaret sto både gamle og nyere sanger.

– Vi kan en del av sangene. Vi er ikke gamle, selv om vi ser gamle ut! Så sangene husker vi, sier 89-åringen.

Toril Kringen tok med seg babyen Petra til Stjørdal bosenter. Hun synes dette er et flott tiltak.

– Det er trivelig både for oss og for de vi besøker. Det er et kjempe flott tiltak, som alle mødrene er positive til og vil være med på, sier Kringen.

På spørsmål om dette er et tilbud som har kommet for å bli, svarer Erstgaard at hun gjerne skulle gjort dette mer.

– Noen må bla opp litt lenger, så reiser vi landet rundt vi. Arbeidet med å møte barn på denne måten er kjempe viktig og alle skulle hatt dette tilbudet, sier hun.

