De som flytter hit får 300.000 kroner for å bygge hus

Båten er full på vei over til Leka i Trøndelag. Turiststrømmen hit har vært stor denne sommeren, noe de 561 innbyggerne har fått merke.

Men det er ikke bare turister som har oppdaget «den røde øya» de siste årene.

I 2016 økte innbyggertallet på øya med 22 personer, en vekst på nesten 4 prosent. Det høres kanskje lite ut, men bare to andre kommuner i Norge hadde en større vekst målt i prosent.

Men så begynte det å gå ned igjen.

DEN RØDE ØYA: For cirka 420 millioner år siden var fjellet på Leka i Trøndelag faktisk en del av det amerikanske kontinentet. Men det er ikke først og fremst natur kommunen prøver å lokke yngre innbyggere med. Foto: Kristin Floa

Gir stipend – men da må du love å bli

Leka kommune, som akkurat berget fra tvangssammenslåing, har siden 2016 igjen hatt dalende innbyggertall og stigende gjennomsnittsalder.

Hva skal til for å friste, og da særlig de yngre? Jo, de håper at penger kan hjelpe.

Et av lokkemidlene de nå bruker, er derfor penger til husbygging. Innbyggere kan søke om tilskudd på 300.000 kroner.

I tillegg frister de nå med pendlerbåt til nabobygda, noe som skal gjøre jobbhverdagen enklere.

Nok et tiltak er stipend til studenter innenfor enkelte studieretninger, med betingelse om at studenten blir i kommunen etter utdanning.

Sylvia Pettersen er én av dem som ble lokket til Leka. Men det var noe annet som lokket henne mest.

Ville vekk fra bymaset

Hun bodde i Drammen da hun begynte å vurdere flytting nordover. Et behov vokste i henne, behovet for å komme seg bort fra byen. Hun ville slippe den lange køen til jobb og maset som kommer med byen.

– Jeg ønsket å gi ungene mine en trygg oppvekst. Det følte jeg at de kom til å få hvis vi flyttet til Leka, sier Pettersen.

Det ble så hun hoppet i det: Hun tok med de tre barna, og har ikke angret siden.

– Skolen er liten og trygg her. Min eldste sønn sleit litt på skolen før vi kom hit. Her ble han tatt veldig godt imot av både elever og lærere. Da han gikk ut, hadde han toppkarakterer.

FLYTTER ALDRI: Sylvia Pettersen bor i midten av Leka og har ikke den utsikten andre folk ønsker når de flytter dit. Selv er hun mer glad i skogen og roa. Foto: Privat

Ungdom rives mellom by og bygd

I en fersk undersøkelse fra Ruralis (Institutt for rural- og regionalforskning) kommer det fram at ungdom rives mellom flere valg når det kommer til hvor de skal bo.

Mange sier de vil starte familie på hjemplassen ute i distriktet, men at de ser på det som lite sannsynlig å finne relevant jobb etter endt utdanning.

På samme tid ser mange på bygda som kjedeligere, begrunnet blant annet i mangel på arrangementer, restauranter, barer og interessante karriereveier.

Ordføreren på Leka, Elisabeth Helmersen (Ap), gikk til valg i 2019 på å få økt tilflytting til bygda.

SPENT ORDFØRER: Ordføreren i bygda er spent på om tiltakene kan være med på å få folk til å flytte til kommunen. Foto: Linda Bjørgan / NRK

– Vi hadde et veldig dårlig utgangspunkt fordi vi hadde en gjennomsnittsalder som er for høy til at vi skal bli en kommune i vekst i framtiden. Vi måtte derfor gjøre noe som kunne utgjøre en forskjell, sier Helmersen.

Ordføreren er ikke redd for å bruke penger på tilflyttere.

– Vi tjener det inn igjen på cirka ett år med tanke på skatteinntekter og innbyggertilskudd fra staten.

Ibestad øker bevilgningene til unge innbyggere

Leka er ikke alene om å lokke unge innbyggere. Flere norske kommuner gjør det samme, deriblant Ibestad i Troms. I flere år de hatt tilskuddsordninger til yngre innbyggere.

Er du under 40 år og vil bygge og bo i Ibestad, kan du få 250.000 kroner. Vil du pusse opp, får du inntil 75.000 kroner.

Nylig reviderte kommunen tilskuddet; de la enda mer penger på bordet.

IBESTAD: Her har kommunen i noen år lokket ungdommen med penger til blant annet husbygging. Foto: Linda Bjørgan / NRK

– Vi har hatt slike tilskudd i over fem år nå. Spesielt på eldre boliger har det vært gode søkertall, sier ordfører i Ibestad, Dag Sigurd Brustin (H).

Han er svært fornøyd med tilbudet som de kan gi innbyggerne sine.

Leka-ordføreren synes det er fint å høre at også andre har lyktes med tiltakene sine.

– Vi ser mer positivt på fremtiden nå, sier Helmersen.

Det samme gjør Sylvia Pettersen:

– Vi flytter hvertfall aldri bort fra øya.