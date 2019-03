– Vi hørte alarmen, og prøvde å gå ut utgangsdøra, men det var røyk i hele stuen så vi gikk ut verandadøren. Da så vi at det hadde startet en brann i leiligheten ved siden av vår.

Det forteller Ibrahim Al-Sallal etter brannen i et boligkompleks på Vikhammer i Malvik torsdag ettermiddag. Han og familien var nærmeste nabo til leiligheten hvor brannen startet.

– Heldigvis var barna på skolen og SFO.

Alt familien på fem hadde i leiligheten gikk tapt i brannen.

Får ikke flytte tilbake

Ni kommunale leiligheter med til sammen 14 beboere ble berørt av brannen. Malvik kommune jobber nå for å finne ny bolig til alle sammen.

– Her har vi folk som har individuelle behov, og vi ønsker jo å ivareta disse menneskene på en god måte. Vi er i dialog med de og prøver å finne så gode løsninger som mulig for dem det gjelder, sier Tone Østvang, kommunalsjef for helse og omsorg i Malvik kommune.

Bygget består av omsorgsboliger. Av de ni leilighetene er to ødelagt av brannen. Det er ikke ventet at noen kan flytte tilbake til leilighetene med det første.

– Det er veldig vanskelig. Vi mistet alt i brannen. Men det går bra. Ingen mennesker er skadd, og det er det viktigste, sier Ibrahim.

TOTALSKADD: I denne leiligheten i første etasje skal brannen ha startet. Hele leiligheten er totalskadd. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Uklar brannårsak

Politiet vet ennå ikke årsaken til at brannen startet. Etterforskningsleder i Trøndelag politidistrikt, Annar Sparby, forteller at de har avhørt fire vitner.

– Vitnene peker i retning av én leilighet. Vi har et alarmsystem på bygget som tilsier at det har brent i den samme leiligheten. Det startet i alle fall der. Så er det tekniske undersøkelser som foregår i dag som skal gi oss noen flere svar.

FULL FYR: Politiet betegnet redningsarbeidet som hektisk torsdag ettermiddag. Du trenger javascript for å se video. FULL FYR: Politiet betegnet redningsarbeidet som hektisk torsdag ettermiddag.

– Jeg er veldig trist

Ibrahim, kona og deres tre barn har ikke sovet mye etter den den tragiske brannen.

– Det var veldig vanskelig den første natten. Jeg er veldig trist, forteller Ibrahim som var ute og handlet nye klær til familien da NRK snakket med han fredag kveld.

Familien skal flytte midlertidig til Storsand camping, mens de venter på en ny plass å bo.

– Vi har mistet mye i brannen, men vi fikk hjelp av Malvik kommune og NAV til å kjøpe nye ting, så det er veldig bra. Her i Norge er det mange som vil hjelpe. Både folk som kjenner oss, og folk som ikke kjenner oss.