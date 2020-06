Flom gir elendig laksefiske – i flere elver er det umulig å fiske

Mye snøsmelting og flom har ført til at det enkelte steder har vært farlig for laksefiskerne å bevege seg ved elva. Vannet har også vært svært kaldt og lite laks har gått opp i elvene.

Dette har de merka godt også i det som vanligvis er en av landets beste lakseelver Namsen.

HALVERT: Det er så langt tatt litt over 500 laks i Namsen noe som er under halvparten av det normale på denne tida. Foto: Tariq Alisubh / NRK

Halvert fangst

– Det er det glade vanvidd med negativt fortegn. Laksen går rundt og surrer lenger ut her og vil ikke gå opp fordi det er for kaldt i elva, sier Torger Haugen ved Namsen Salmon.

Han er en av flere i Namsen som lever av å leie ut laksefiske. I år har avbestillingene fra utenlandske fiskere vært mange både ved laksecampen i Overhalla, og mange andre steder på grunn korona. I tillegg sørger ei flomstor elv for langt dårligere fiske enn vanlig.

Ola Seem i Namsenvassdragets elveeierlag opplyser at det så langt er tatt litt over 500 fisk i Namsen. Det er langt under halvparten av det de vanligvis har tatt på denne tida av sesongen.

– Hvis elva går ned og fiske tar seg opp, vil vi kanskje få en juni som er cirka 30 prosent dårligere enn vanlig i Namsen, sier Seem.

INGEN FISKER: Ti dager etter sesongstart har de ikke vært en eneste fisker i Altaelva på grunn av flom, sier Tor Erland Nilsen i Alta Laksefiskeri. Foto: Kai-Erik Bull/NRK

Ingen har fiska så langt

Men det er de som har det verre. I Altaelva starta også sesongen 1. juni. Der har det så langt ikke vært fiska i det hele tatt.

Det går nå over tusen kubikkmeter vann per sekund gjennom Altaelva, og både veger og jorder er oversvømma.

– Kanskje kan vi så smått starte å fiske om ei uke hvis vannstanden går ned. Den bør ned på 400 kubikk. Det viktigste for oss er at vi får noe bra fiske før St. Hans da lokalbefolkningen har tilgang til fiske i elva.

Det sier Tor Erland Nilsen i Alta Laksefiskeri som har ansvar for alt fiske i Altaelva, der det i fjor ble tatt 11,7 tonn laks.

Enorme snømengder

I sørdelen av Trøndelag og i Nordland har også snøsmelting og flomstore elver ført til en dårlig start på laksesesongen. I Gaula er det så langt landa 16 laks, og det er langt under normalen, ifølge Torstein Rognes i Gaula fiskeforvaltning.

SKUFFET: De som bestilte fiske til sesongstarten i Gaula er nok ganske skuffet, ifølge Torstein Rognes i Gaula fiskeforvaltning. Foto: Signe Opsal / NRK

– Elva har tidvis gått langt inn i skogen og det har vært umulig å fiske. Det er klart at de som bestilte fiske under åpninga er skuffa. Men de fleste laksefiskere vet heldigvis at dette er gambling, sier Rognes.

Det mener han gjelder både vannføringa og fiskebettet.

I Beiaelva i Nordland starter de sesongen først 19. juni. Og det gjør ingen ting at de ikke får starte tidligere, ifølge Helge Osbakk.

– Det er enorme mengder med snø i fjellet så forholdene er ikke særlig gode akkurat nå. Men vi har stor tro på at det blir godt med fisk når elva går ned og vi kommer i gang, sier Osbakk i Beiarelva SA.

God start i Orkla

Men det finnes unntak og det finner vi i Orkland. I elva Orkla er det allerede tatt over 200 lakser og de nærmer seg en fangst på to tonn.

– Vi har også hatt mye vann. Men det er fiska veldig bra på de valdene der fiskerne har fått til å fiske, sier Rune Krogdahl i Orkla fellesforvaltning.

En viktig årsak til den gode sesongstarten i Orkla er at denne elva er regulert. – Dermed tar vannmagasinene i fjellet av for mye av flomtoppen, ifølge Krogdahl.

NOEN LYKKES: Til tross for en laber sesongstart lykkes noen. Denne laksen på 13 kilo ble tatt i Namsen av Egil Aamodt (t.v.) og Sverre Nordsveen. Valdeier Torger Haugen (t.h.) Foto: Tariq Alisubh / NRK

Glemte koronakrisen

I de fleste elvene er de optimistiske og tror det kan bli et bra laksefiske så fort vannstanden i elvene går ned. Da NRK besøkte Namsen Salmon denne uka fikk vi et bevis på at alt ikke er helt svart.

Laksefiskerne Egil Aamodt og Sverre Nordsveen kom plutselig jublende med en laks på 13 kilo.

– Vi hadde ikke helt trua da vi starta fisket i dag. Men så slo det til, og da glemte vi korona-krisen for ei stund, sier to fornøyde fiskere.