– Gjeldsproblematikken min var 34 år gammel, så den har vart i noen runder. Tanken på gjelden er der hver eneste dag, sier Roy Gjørtz.

Han er en vanlig mann med et problem som er tabubelagt og vanskelig å snakke om.

I en årrekke har gjelden styrt livet hans.

Roy Giørtz har slit med dyr gjeld i over 30 år. For ham ble redningen å ta kontakt med banken. Foto: Privat

Flere ganger har han stått uten penger til mat.

– Jeg har vært privilegert i å ha familie som har støttet opp, og at jeg ikke har stått alene, sier han.

Gjørtz er ikke den eneste som sliter med gjeld.

I fjor mottok Namsfogden hele 3000 flere saker enn året før.

– Fører til mye elendighet

Opp gjennom årene har Gjørtz flere ganger ønsket å få hjelp med de økonomiske problemene sine.

Til slutt ble den psykiske belastningen så stor at han måtte oppsøke psykolog, og ikke så en annen løsning enn å sykemelde seg.

– Det psykiske blir fysisk. Jeg ser hva dette gjør med folk. De blir liggende hjemme og fungerer ikke i hverdagen. Det fører til veldig mye elendighet, sier Roy Kværnø.

Han er økonomisk rådgiver og daglig leder i Kr Rådgivning i Trondheim.

I 17 år har han hjulpet et stadig økende antall kunder med å rydde opp i utestående inkassogjeld. Gjørtz er en av disse.

Ofte har de som oppsøker hjelp hos ham både jobb og god inntekt, men de sliter likevel med å rydde opp i privatøkonomien sin.

Roy Kværnø er rådgiver i Kr Rådgivning. Foto: Privat

Vegrer seg for å ta kontakt

Gjørtz har valgt å være åpen om problemene sine, men tror ikke at dette er like lett for alle.

– Det er et tabubelagt tema. Utad så vil du gjerne se både vellykket ut og være med på det som foregår i det sosiale livet. Jeg tror ikke at det er så mange som er like åpne som meg.

Rådgiver Kværnø sier mange av kundene hans har vegret seg lenge før de tar kontakt.

– Det jeg hører fra folk som kommer på besøk er at det er fryktelig tunge skritt å ta fra parkeringsplassen og inn dit hvor jeg venter på dem.

Bør unngå fallgruver

Are Oust er professor i samfunnsøkonomi ved NTNU.

Han sier at personlig økonomi kan være vanskelig.

– Vi lærer ikke nok om det på skolen. Det er mange som sliter med ha kontroll på egen økonomi og dermed gjør ganske enkle feil.

Are Oust er professor i samfunnsøkonomi ved NTNU. Foto: NTNU

Ofte handler det ikke om at man må gjøre alt rett til enhver tid. Ifølge Oust burde man heller fokusere på å unngå fallgruver.

Dette kan for eksempel være ikke å ha en stor nok bufferkonto, eller ikke tenke langsiktig nok.

– Planlegging er ekstremt viktig når det gjelder personlig økonomi. Uforutsette ting skjer i alles liv.

I utfordrende tider det være fristende å ta opp usikrede lån. Dersom du må ty til dette har Oust en klar beskjed.

– Ikke ta opp et lån for så å bare se hva som skjer. Ha en plan på hvordan du skal håndtere dette dyre lånet.

Går ikke over av seg selv

Om du har opparbeidet deg stor gjeld kan veien til økonomisk frihet føles tung.

Oust mener likevel at de fleste kan klare det med den rette hjelpen, for eksempel med å ta en tur i banken.

– Den turen kan nok ofte føles som litt sånn dørstokkmil, men banken kan være en veldig godt og nyttig sparringpartner som kan hjelpe deg til å legge en plan til hvordan du skal få styr på økonomien.

Både Oust og rådgiver Kværnø er enig om at det verste du kan gjøre er ikke å ta tak i problemet.

– Det som bekymrer meg mest er alle de som har problemer som ikke søker hjelp og tror at det går over. Det gjør det ikke, sier Kværnø.